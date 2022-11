¿Creyeron que era fácil llegar a Liverpool? 'No todos son Luis Díaz'

El colombiano Luis Díaz está recuperándose de una lesión de rodilla que sufrió el mes pasado y que lo mantendrá alejado de las canchas al menos hasta diciembre.

Y mientras el mundo mira hacia Catar, los hinchas de los 'reds' miran a la enfermería, ilusionados con un regreso clave en medio del ritmo irregular que ha tenido el equipo en esta temporada.



Precisamente el colombiano ha sido mencionado por Glen Johnson, exfutbolista de Liverpool, quien hablaba de los problemas ofensivos de la plantilla y, al comparar a Díaz con Darwin Núñez, advertía un detalle claro: no era tan sencillo llegar a un club tan grande y rendir de inmediato.



“Todos se apresuraron demasiado pronto para decir que Núñez fue una decepción. No ha estado allí por mucho tiempo. No es fácil ir a un club grande y arrancar a toda velocidad. No todos pueden hacer lo que hizo Luis Díaz”, comentó el exdefensor en OLBG.



“Ha sido duro presionarlo tanto y creo que recién ahora está mostrando su clase. Es un fichaje fantástico y creo que será un gran jugador para el Liverpool en los próximos años”, dijo sobre el uruguayo, quien por estos días está concentrado con su selección nacional en Catar.



Díaz podría regresar en el campamento de invierno que ha diseñado Klopp en Dubai, muy de a poco, sumando algunos minutos en los amistosos contra Lyon o Milan. La meta final es el Manchester City por la Carabao Cup. Eso es, al final, lo único que debe importarle al colombiano actualmente.