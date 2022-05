Díaz debe ser más exigido por Jurgen Klopp en Liverpool: Rio Ferdinand

Luis Díaz es el jugador de moda no solo para Colombia, sino en el Reino Unido. Su llegada a la Premier League se dio en medio de la polémica, por la elevada cifra que Liverpool pagó por sus servicios al Porto. Se esperaba que su adaptación fuera al final de la temporada. Los tiempos para el colombiano no son problema y casi cuatro meses después, es uno de los fijos para Jurgen Klopp.



Dos veces campeón con los de Anfield, además, siendo fundamental en su aporte al esquema de juego impuesto por el alemán en cada uno de los juegos definitivos. La mira del ‘guajiro’ y sus compañeros está puesta en París, teniendo en cuenta que la final de Champions se disputará en territorio francés, contra el Real Madrid.



Aficionados, periodistas y exjugadores de la Premier League son encantados, partido a partido, por la velocidad del colombiano. Desde los míticos Ian Rush, Kenny Dalglish, Jaime Carragher y otros, terminaron rendidos a sus pies. Uno de ellos es Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United. Pese a ser rival histórico del Liverpool, no le impide reconocer la calidad de uno de los mejores jugadores de los de Klopp.



El exdefensor inglés habló con el medio Anfield Watch, sobre el presente del club “si pierdes a un jugador como Salah, estás perdiendo más de 30 goles garantizados por temporada. Ahí es donde Luis Díaz tendría que dar un paso al frente”.



Además, agregó sobre la condición del colombiano, con la ausencia del egipcio “de Díaz ahora en términos de emoción, disfruté verlo, él es el mejor. Está anotando, pero no al ritmo de Salah. De estamos hablando y esa es la diferencia. Lo que sucede cuando un jugador como Salah se va, depende de los otros jugadores dar un paso al frente”.



En lo que va del año, Luis Díaz ha estado presente en 24 partidos con Liverpool, de los cuales, 12 corresponden por Premier League. Consiguiendo un total de seis anotaciones con los de Anfield. El colombiano y los ‘reds’ estarán en la lucha por la Premier League, este domingo 22 de mayo. El rival de turno serán los Wolves, duelo pactado para las 10:00 a.m. hora colombiana.



Liverpool deberá ganar y esperar que el Manchester City pierda o empate contra el Aston Villa, que es dirigido por una leyenda de los ‘reds’, Steven Gerrard, para poder soñar con el título de la Premier League.