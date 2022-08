¡Luis Díaz, el ejemplo de la adaptación! Clave para Darwin Núñez

Darwin Núñez ya celebra en el Liverpool. Es como si llevara más tiempo bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Solo necesitó un partido oficial, y escasos minutos para anotar un gol, y, además, como Luis Díaz, que apenas llegaron a Inglaterra, sumaron rápidamente un título.



Ante el Manchester City en la Community Shield, Darwin Núñez se reportó en el marcador sobre el agregado del segundo tiempo anotando un gol. Así inicia la gran y dulce historia del oriental con los arcos en Inglaterra, y, como si fuera poco, la obtención del primer trofeo como jugador del Liverpool. En la pretemporada, Darwin fue criticado en el primer encuentro que disputó por desaprovechar algunas oportunidades claras de gol.

Luego, ante el Leipzig, respondió con cuatro goles, que le empezó a dar un prestigio adicional a Darwin Núñez. Destacaron al sudamericano, y ahora, es una pieza que Jürgen Klopp tendrá que alinear como inicialista para formalizar ese gran tridente que llama la atención con él en punta, Mohammed Salah en derecha y Luis Díaz por la izquierda.



Su aporte fue vital en la Community Shield. Ingresó por Robert Firmino que empezó de titular, causó una pena máxima, y puso el tercero en el marcador. La adaptación de Luis Díaz en el Liverpool fue demasiado rápida, y paulatinamente empezó a ganarse el corazón de sus compañeros, cuerpo técnico, y todo Inglaterra causando furor en todo el mundo. Eso espera Darwin Núñez, y por eso tiene al guajiro como ejemplo.



En tan poco tiempo, Luis Díaz ya puede darse el lujo de ser un ícono para aconsejar a nuevos jugadores la manera de adaptarse. Además, tienen el plus de que hablan español y eso hace que el entendimiento sea mejor. Una vez terminó el partido, Darwin Núñez fue entrevistado por ESPN. Habló sobre el llegar a Liverpool, y cómo lo han ayudado sus compañeros.



‘En las primeras semanas me sentía muy nervioso, no me salía un pase, por ejemplo. Fue muy difícil adaptarme, pero a medida que fueron pasando los tiempos me hicieron sentir muy cómodo. Tuve una charla con Salah que me ayudó muchísimo, con los brasileños y con Luis Díaz que hace poco que está aquí también’, comenzó Darwin Núñez a contar cómo ha sido su adaptación.



Agregó, ‘la verdad es muy difícil llegar a un club grande como Liverpool y que no sientas esa presión. Yo la sentí, pero el míster me habló muchísimo, siempre me está dando para adelante, me da la confianza y yo tengo que darle confianza dentro del campo’.