Liverpool y su primera corona, con Díaz fijo: triunfazo contra M. City

¡Liverpool campeón! ¡Luis Díaz otra vez posa con un trofeo! La historia de amor se pinta de rojo otra vez gracias a una disputada final de la Community Shield y acaba en la sonrisa del guajiro, que es el mejor arranque posible de temporada.

El equipo del colombiano se impuso en el duelo entre el campeón de la Premier League y el de la FA Cup de la última temporada, gracias a una muy disputada victoria por 3-1 que fue un primer sorbo del duelo mano a mano que mantendrán ambos en el año futbolístico que arranca.



La sensación fue siempre la misma: cada vez que Liverpool enfiló al arco rival creó más peligro que su oponente, a pesar de su rutilante nómina. Y lo probaron Alexander-Arnold y Robertson juntándose en su primera salida a los 13 minutos y el propio efectivo y peligroso lateral derecho rojo, quien supo acompañar la salida con Salah y rematar sin pensar al palo izquierdo de Ederson, potente y letal, cuando le propusieron la pared: Golazo para el 1-0 que hacía justicia en el King Power Stadium.



Para Díaz habría dos aproximaciones: una en la que le quedó muy incómoda la pelota para la definición cuando se juntaba con Robertson y otra más que manoteaba Ederson antes de que le quedara limpia para el remate. Lo suyo esta vez parecía más una nueva tarea de atacar más por dentro, no tan tirado a la banda, buscando liberar espacio al lateral y ser opción de pase frente al arco.



Liverpool se fue al descanso con la paz de tener muchas opciones de cara a la definición mientras el City parecía desacomodado con la figura de un Haaland poco participativo saliendo del área y que tuvo una única opción de gol, sobre la media hora, que resolvió bien el arquero Adrián. Grealish, otra vez, aportaba poco en la marca y en el ataque... ¿No importa cuándo lo leas?



El complemento daba la misma sensación, lo que obligó a Guardiola a apostar por Foden y el argentino Julián Álvarez, a quien envió al campo para acompañar al noruego, lo que anticipaba una apuesta a todo o nada por el empate. La respuesta de Klopp fue Darwin Núñez por un Firmino inquieto, pero a quien no le llegaron muchas pelotas limpias. Díaz siguió en campo, y era el empalme, concreto y total, del nuevo tridente 'red'.

Tapaba la mejor opción del complemento Ederson, en una llegada punzante y veloz de Núñez a lindo pase de Henderson, culpa total del brasileño que no se ampliara la ventaja.



Y entonces a los 69, un infortunio: Díaz perdió al pelota en la salida de Liverpool y a toda velocidad fue al área rival, salvaba Adrián y entre Haaland y Fodnen en doble rebote anotaron, en una acción que primero se anuló pero que luego el VAR concedió como gol para el 1-1. Una pena que se tejiera el error con el colombiano...



Pero bueno, no había tiempo para lamentos: Elliot y Milner reemplazaron a Alexander-Arnold y Henderson a todo por la ventaja, mientras Guardiola sacaba a un Kevin De Bruyne especialmente ineficaz esta vez por Gundogan. Y era el City el que aprovechaba el envión con el intento que asustó a Adrián pero perdonaba.



Y entonces el uruguayo Núñez marcaba sin marcar: provocaba un clarísimo penalti, que igual se revisó en el VAR, y no perdonaba Salah para adelantar de nuevo a los de Klopp 2-1. Se iría el colombiano Díaz a los 89 minutos, con buen balance general por entrega y sacrificio más allá de un pestañeo, para darle paso al recién llegado Carvalho. Y en ese agotamiento, en pleno arranque de temporada, casi que arrancaba otra vez el juego, con 7 minutos (¡siete!) más de juego.



Pero quién diría que, en vez de darle una vida más al azul, sería Liverpool el que ampliaría la ventaja a los 90 +4, en un cabezazo divino para coronar una salida a puro vértigo, que sería el 3-1 definitivo, que celebraría el uruguayo con el alma quitándose la camiseta y siendo abrazado por todo el equipo (hasta Díaz apareció), ante la ilusión de los hinchas rojos, locos de felicidad en la tribuna.



Tendría una, tal vez la única de todo el segundo tiempo, cuando Haaland fallaba a los 90+6 frente al arco y estrellando al pelota en el travesaño. Fin de la película, primer título rojo, ¡agárrense que esto se ve muy bueno!