'Liverpool siempre fue mi elección, es el equipo perfecto': Díaz

El colombiano Luis Díaz, flamante fichaje del Liverpool en el mercado invernal, dijo en su primera entrevista como jugador 'Red' que uno de los motivos para recalar en el Liverpool es que el estilo de juego del equipo le ayudará.

El atacante se convertirá en el primer colombiano en la historia en jugar en el Liverpool, después de que estos pagaran 45 millones, más 15 en variables, al Porto.



"Cuando podía y tenía tiempo intentaba siempre ver los partidos importantes del Liverpool, porque son muy entretenidos. Para mí, es el equipo perfecto y mi decisión de venir se basó un poco en eso. Sé que el estilo de juego me va a beneficiar y me va a ayudar mucho", dijo Díaz a los medios del club.



"Este es un momento muy importante para mí y tengo que trabajar al 100 % porque quiero estar ya disponible par ayudar y para darlo todo en el campo", añadió.



"No es un secreto que la Premier League es una de las mejores ligas del mundo y yo he seguido el fútbol de aquí desde que era un niño pequeño. El Liverpool es un gran club, una referencia en este deporte. Por eso el Liverpool siempre fue mi elección", agregó Díaz.



Después de aterrizar en Liverpool este viernes, el atacante se desplazó a la ciudad deportiva del equipo para conocer a su entrenador, Jürgen Klopp, con el que se fundió en un abrazo, y para realizarse las protocolarias fotografías con la camiseta del Liverpool. EFE