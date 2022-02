Vélez reveló millonarias cifras de jugadores en Selección Colombia

A propósito de la actualidad de Carlos Queiroz, extécnico de Colombia que ahora dirige a Egipto, el periodista Carlos Antonio Vélez no se aguantó y estalló contra los jugadores de la selección cafetera.



En su programa Palabras Mayores, Vélez dio su opinión sobre la continuidad de Reinaldo Rueda y, una vez más, recriminó a los futbolistas por su falta de actitud en la Eliminatoria. Además, aprovechó lo dicho por la esposa de Matheus Uribe para destapar las millonarios cifras que recibirían en la tricolor.

"No saben como he disfrutado la Copa Africana y como he disfrutado los éxitos del míster Queiroz. Consumí completo el duelo contra los gigantes de ébano de Camerún y es que vale la pena, pocas herramientas, un Salah disminuido, pero una actitud a tutiplén (en abundancia). Esos egipcios se comen el mundo y son bien limitados, pero meten la gamba, corren, aplicaditos, ordenados. Cómo le parece la medalla que se cuelga el míster. Elimina a Marruecos, que es el clásico con Egipto; le quita 31 fechas invicto, sacó a Costa de Marfil, y ahora, agarra al local, jugando en contra de un grupo arbitral peligroso, por lo menos, sospechoso. Llega a la final. Mientras él disfruta de eso, aquí quienes lo sacaron nos tienen casi eliminados del Mundial (...)".



Carlos Antonio Vélez aprovechó el buen presente de Queiroz para apuntar a los hombres de la Selección Colombia, que complicaron la clasificación a Catar después de perder con Perú y Argentina. "Sale hasta el más encopetado a decir, el entrenador nos dijo... bueno. Ya sacaron a uno, ahora van a sacar al otro, y hay quienes entran en ese juego. Mientras al que sacaron le va bien, los que lo sacaron nos tienen aquí caminando entre el estiércol. Yo sé que hay una opción, lejana, difícil, inmerecida, pero existe".



Y agregó: "Hay una opción y hay que jugarla, pero de verdad qué vergüenza ese espectáculo que están dando. O sea, la solución es sacar a patadas el técnico, bueno, regular o malo. El señor Rueda resiste todas las críticas habidas y por haber, desde lo deportivo. Ha cometido muchos errores en escogencia de los 11, en convocatorias, en normas como esa del 500% que no cumplió, cambios y demás, aunque su idea de juego es clarita, otra cosa es que no les guste: arco en cero y desde ahí lo demás. Son estilos".



El periodista se refirió a las declaraciones de Falcao García tras la caída en Argentina, diciendo que "eso lo hacen un montón de equipos, ¿no lo hizo Perú en Barranquilla? ¿no lo hizo Ecuador? Eso mismo hizo Tolima y le ganó a Nacional anoche (...) Lo que pasa es que Perú tuvo actitud, Falcao. Ustedes no la tuvieron. Ese es un mensaje tribunero, ustedes lo tiran en cana y se salvan, se lavan las manos como lo hicieron en el caso de Queiroz. Él ahora está ganando y ustedes están perdiendo. Al fin y al cabo ustedes se largan y nos dejan el problema aquí".



Continuó diciendo que los jugadores tienen un gran responsabilidad en los resultados que tienen a Colombia prácticamente eliminada en la Eliminatoria. "Los jugadores tienen una responsabilidad muy grande, ¿les vamos a dar un tercer técnico? ¿a los mismos? Estamos en franca decadencia y les vamos a dar un tercer técnico por sus caprichos, porque son gamonales de pueblo. Del entorno de ellos salen a decir que están "mamados" porque los criticamos muchos y ellos se sacrifican viniendo a la Selección".



Vélez 'puso el dedo en la llaga' y reveló cifras que ganarían los jugadores en la Selección Colombia. "Me puse a mirar y que pesar, estos tipos sufren mucho viniendo. Les dan de viáticos cada día: 2 millones de pesos. De visitante suben los viáticos y son 2 millones 800 por día. Les dan por ganar un partido 28 millones y hasta les doblan, porque la FCF les ha doblado. Si empatan, 16 melones (...) Ganan un partido como contra Chile y les duplican el premio, se llevaron 40 melones cada uno. ¡Muy sacrificados, sufren mucho! Vienen en ejecutiva, hotel cinco estrellas, transporte, pasan por migración como los diplomáticos, sangre azul. Tienen médico de cabecera, comida a través de dietista porque no comen lo que nosotros comemos. Tienen a la familia en el hotel porque hay dos torres, una para los jugadores y otra para sus familias. Tienen 50 entradas por partido. No sí, de pronto hasta tienen razón, se vienen a sacrificar cuando vienen aquí. Bueno, no vengan, aquí hay. Muchos de ustedes cumplieron el ciclo, muchas gracias. Hay que hacer una campaña para que le hagan una estatua".



Finalmente, se refirió al futuro de Rueda en la Selección. "El problema no es el estilo de jugar ni el mensaje, malo es hacerlo mal, como lo hicieron. Aquí se le está dando maltrato a un señor respetable. Se equivocó, claro que sí, y si se tiene que ir, se tiene que ir solito. Yo no creo que la FCF vaya a hacer eso porque tiene una implicación económica. Acaba de suceder en Bolivia, no se puede ir porque la Federación no lo puede liquidar. El contrato del señor se termina en marzo".