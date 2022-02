Klopp sabe todo: Díaz, el seguro de Liverpool si Salah se 'pone salsa'

Mucho se habló de la estrategia, que directamente movió el técnico Jürgen Klopp, para fichar a Luis Díaz en el actual mercado de invierno, una temporada inusual para grandes fichajes como este, que ronda los 40 millones de euros, más 20 en bonificaciones.

Planeó el acercamiento a Porto, usó la información privilegiada para sacar del camino a Tottenham y le puso el toque personal de acercarse directamente al colombiano, quien no pudo evitar caer rendido a su sonrisa. No hablará ni una palabra en inglés pero ya se puso a sus órdenes.



Pero el detalle adicional en esa movida tan astuta es que Klopp aprovechó al guajiro para poner a favor del Liverpool una cuenta pendiente: la renovación de Mohamed Salah.



"Hay muchas razones para que los fanáticos estén emocionados después de que FSG hizo su movimiento. Y también puede ayudar al club con la situación de Salah. Las negociaciones sobre su nuevo contrato se han prolongado durante algún tiempo, con otras estrellas senior cerrando acuerdos y extendiendo sus estadías en Anfield. Los obstáculos no son difíciles de imaginar. El mejor jugador del mundo, sin duda, busca un salario a la altura de su estatus", explicó el columnista Sean Bradbury en el Liverpool Echo.



"El Liverpool sabe muy bien lo que vale Salah, pero el club también valora la armonía en el vestuario y una estructura salarial justa en toda la plantilla", añadió.



Así que Liverpool valora la llegada de Díaz, a quien el especialista no duda en calificar como "estrella", como una manera de meter presión a Salah para acelerar sus negociaciones. El egipcio había dicho en diciembre que esperaba un equipo más ambicioso en esta temporada y hacia allá apuntan fichajes como el del colombiano, a complacerlo e invitarlo a que se quede... o a no ceder, escuchar alguna oferta más y al final no renovar. Todo puede pasar.



"Este es posiblemente el mejor equipo de Liverpool jamás reunido. Sería una pena que no se recogieran más trofeos en la era Klopp. ¿Y qué mejor forma de que la FSG muestre "ambición" que apostar en enero por una estrella como Díaz mientras compiten por los trofeos en cuatro frentes? Diogo Jota ya había convertido a los mortales tres delanteros del Liverpool en un fantástico cuarteto. Agregue a Díaz a la mezcla y, al menos por un tiempo, se convierte en un quinteto verdaderamente temible", dijo .



Por supuesto, ese ataque no estará juntos para siempre. Pero podría ser un buen paseo mientras tanto. Al igual que la llegada de Jota, la firma de Díaz al menos demuestra que el Liverpool está pensando en el futuro", concluyó.



Significa que Díaz, en esa versión que sedujo en el Porto, es la llave que cierra todas las operaciones: mejora la plantilla, aporta competencia interna, eleva el nivel de todos, satisface a la máxima estrella Selah y se convierte, en el peor de los casos, en una alternativa si es que hay que pensar en una vida sin él en Anfield. Cada ficha del ajedrez de Klopp se mueve con astucia.