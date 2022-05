Traspasa fronteras: documental francés sobre Luis Díaz produce orgullo

Es momento de irse acostumbrando a que se hable de Luis Díaz en distintos idiomas, en distintos países, en todos los rincones donde se ocupen del fenómeno que ha producido con su llegada al Liverpool. Está en la élite, de eso no hay duda.

Además de la prensa inglesa, ahora el impacto del colombiano se ha sentido en Francia, donde el Canal+ presentó un documental en el que reviven su historia, visitan Barrancas (La Guajira) y cuentan paso a paso, entrevistando a sus familiares, sus primeros entrenadores y hasta a compeñeros de Junior, para entender de dónde viene semejante talento.



"A los 4 años lo traía a la cancha porque me decía papi yo quiero ir, quiero ser futbolista, no hablaba claro pero se le entendía", cuenta Manuel Díaz en el inicio de la historia. "Aquí se pasaba el resto del día, hasta las 10 de la noche. Peleaba con él porque ya era tarde, lo llamaba y se escondía para no salir", añadió.



Vea aquí el documental de Luis Díaz en Canal +



El equipo periodístico francés visita las canchas en Barranquilla donde notaron que era un futbolista especial y habla con periodistas locales y hasta con Gabriel Fuentes, quien se muestra poco sorprendido de lo que el mundo apenas conoce de su amigo, pues toda su habilidad la pudo disfrutar en Junior.



Lo del guajiro ha empezado a traspasar las fronteras de una manera nunca antes vista. Su historia apenas empieza a escribirse y aunque él intenta mantenerse centrado en lo suyo y no distraerse con la fama, inevitablemente el mundo habla de él. A eso también deben acostumbrarse los grandes futbolistas del planeta.