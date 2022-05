Luis Díaz, con planes claros: 'puedo liderar la Selección Colombia'

Al término del partido en el estadio de La Cerámica, donde Liverpool derrotó 2-3 al Villarreal, el jugador colombiano Luis Díaz habló del protagonismo con los 'Reds', de lo que será la final de UEFA Champions League y hasta de la Selección Colombia. El extremo se ilusiona desde ya con el próximo Mundial de fútbol, en el que está dispuesto a liderar a la tricolor.

"Yo creo que la responsabilidad es de todos los que somos seleccionados. Estando aquí hoy en día, jugando en Liverpool, me da ese sentirme al mando, de que puedo liderar una selección de mi país, con el juego y con las ganas de querer ir al Mundial, para mí va a ser un reto nuevo y sé que vamos a conseguirlo. Hay que trabajar para eso", respondió tras ser consultado sobre la ausencia de la Selección Colombia en Qatar y lo que debe ser el próximo reto del equipo nacional.



El periodista que lo abordó al termino del partido ante el Villarreal, en el que 'Lucho' se reportó con el segundo gol, dijo "¿De dónde has salido Luis? ¿De dónde has salido con ese desparpajo?", a lo que Díaz respondió entre risas: "creo que es de mis raíces, de donde me crié jugando al fútbol en mi pueblo, son mis características y siempre lo he tenido, eso me ha ayudado para tener el juego que tengo hoy en día. Cada partido para mí es una nueva revancha, tendría que salir a buscar más y sé lo que cuesta, así que tengo que aprovechar cada momento, cada minuto que me da el cuerpo técnico porque para eso estamos, para ayudar al equipo".



Sobre su buena adaptación en Liverpool, club en el que lleva tres meses y pareciera que llevara varias temporadas, manifestó que "Grandioso como me han acoplado cada uno, el míster y todo el cuerpo técnico que lo rodea, además mis compañeros han sido muy importantes para acoplarme lo más rápido, así que estoy muy contento y muy feliz, hay que seguir trabajando, tener los pies sobre la tierra y descansar ahora que es mucho más importante para lo que se viene".



Finalmente, Luis Díaz se refirió a la final que jugarán el 28 de mayo en territorio francés. ¿Real Madrid o Manchester City? Ahora solo piensa en recuperarse bien. "Cuando llegamos a una instancia de estas totalmente se borra y sabemos que es una final, y se olvida el cansancio, se juega, se lucha y se corre por ganar y es lo que vamos a hacer nosotros".