Ídolo británico y 'groupie' de Díaz lo advierte: ¿reemplazará a Salah?

Luis Díaz hace tiempo es el tema ideal en las tertulias futboleras y, especialmente, en los programas de análisis de fútbol en Inglaterra. Es imposible no ceder a su impacto.

Algunos, como Gary Neville, analista en Sky Sports, han pasado de la incredulidad a la admiración total, al punto de parecer una especie de 'groupie' del colombiano, a quien terminó eligiendo como el mejor nuevo jugador de la Premier League.



Pero después de verlo en la final de la FA Cup contra Chelsea, que se definió por penaltis, el experto dio un paso más allá y se refirió al número 23 como la carta que le da a Liverpool todas las de ganar en la dilatada renovación del contrato de su estrella, Mohamed Salah.



En Sky Sports, lo dijo con claridad: “La forma en que Luis se adaptó… Increíble. ¿Salah y Mané estuvieron en la CAN en enero y el Liverpool acabó jugando tres finales y estando en la pelea por la Premier League hasta el último día? No pensé que esto pudiera pasar, pensé que el Manchester City era campeón con 10 puntos de ventaja", afirmó.



Y después no ahorró adjetivos: “Díaz es absolutamente sensacional. Si Salah se va dentro de 12 meses, la afición no debería ni estar triste porque tienen a alguien listo para reemplazarlo. Es un talento increíble”, afirmó.