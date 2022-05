Dos títulos e Inglaterra a sus pies: ¡lo de Luis Díaz NO es normal!

No es normal. Llegar a un equipo ya exitoso y ser el mejor de las dos finales que reportaron dos de los cuatro títulos que pelea en su mejor temporada, no es ni mucho menos lo que se esperaba. Es mucho, pero mucho más que eso.

Y antes de que piensen que es una visión provinciana, que no es para tanto o que cualquier otro que hubiera llegado a ese equipo tan aceitado iba a triunfar, bien puede ir revisando cuánto le costó a Diogo Jota, cuánto a Minamino, cuánto a uno que ha probado toda su valía decenas de veces como Origi.



"Este no es un comienzo ordinario para una carrera en Anfield. Pero es que Díaz no es un jugador ordinario, su ritmo, carrera directa, control cercano y disposición para disparar causaron pesadillas a los defensores del Chelsea por el flanco izquierdo durante esta absorbente final de la FA Cup", escribió sobre él un diario británico, que tiene el privilegio de seguirlo en el día a día, el Liverpool Echo.



En 105 días lo ha hecho casi todo: Campeón de FA Cup, Campeón de Carabao Cup, Finalista de Champions League, MVP en los cuartos de Champions League, MVP en semifinales de Champions, figura en el derbi contra Everton y el clásico contra Manchester United.



"¡Qué jugador, qué hombre, qué historia! No ha marcado pero ha sido el hombre del partido. Ha entendido nuestro fútbol al 100 por ciento", dijo sobre él Jürgen Klopp, el mejor entrenador del mundo. ¿Qué más le falta para borrar cualquier asomo de duda?





Luis Díaz en 105 días con Liverpool:



➤ Campeón de FA Cup.

➤ Campeón de Carabao Cup.

➤ Finalista de Champions.

➤ MVP en los cuartos de Champions.

➤ MVP en semis de Champions.

➤ Ya marcó en El Clásico ante el United.

➤ Ya asistió en El Derbi ante Everton.



SEÑOR FICHAJAZO. pic.twitter.com/Xx88eJrVap — Invictos (@InvictosSomos) May 14, 2022

Lo que viene es Southampton en la más utópica de las metas de un Liverpool, al que ni ganando sus últimos partidos le alcanzará para ganar la Premier League si Manchester City no pincha. Pero como él entiende a la perfección e qué se trata, se jugará la vida este martes, más ahora que está de baja Mohamed Salah, el hombre más temido del tridente.



Habrá tiempo para pensar en París, una oportunidad para completar un asombroso hat-trick en su primera temporada en Liverpool. Pero lo de hoy es reconocer que uno de los prodigios mundiales nació en Colombia. Hay que ponerse también a su altura.