Real Madrid pierde la cabeza: ¡James y tres más en canje por Pogba!

Y no, resulta que no es solo cuestión de que James Rodríguez quiera seguir viviendo en Madrid. Ocurre que hay otros muchos intereses en juego y hay que darles gusto a todos... o la mayoría, al menos.

Aunque se dice el colombiano hace todos sus esfuerzos por cambiar de acera en Madrid y ser nuevo fichaje del Atlético, resulta que Real Madrid, su patrón hasta junio de 2021 podría tener otros planes.



Según informa el diario The Sun, el jugador estaría en una lista de posibles canjes con el Manchester United, por el fichaje de Paul Pogba.



Afirma la fuente que Odegaard, Brahim, Lucas Vázquez y el zurdo serían enviados directo a Old Trafford para que en el Bernabéu aterrice el campeón mundial, el único fichaje que realmente ha solicitado Zinedine Zidane al presidente Florentino Pérez desde su regreso.



El acto de desprendimiento no supondría un sacrificio mayor para el DT, quien no tiene en sus planes a ninguno de los que estarían en la lista... salvo Odegaard que es joven y prometedor... pero también lo sacrificaría en pos de Pogba.



Medios españoles aseguran que, a pesar de la insistencia, no están dispuestos en la cansa blanca a asumir un fichaje de 100 millones de euros y menos en tiempos de crisis post pandemia, por lo cual un canje les parece de lo más razonable.



El tema es que la idea, por muy audaz que resulte, tiene que gustarles primer a los jugadores y luego a los clubes. No hay manera de obligarlos, con lo cual la vía es convencerlos... Y eso se hace con un dinero, que por ahora, no es que abunde en ningún equipo de la Premier, salvo el Newcastle, que estrenaría dueño. Especialmente en el caso de James, quien ha reiterado que su lugar en el mundo es Madrid, difícilmente se cristalice una opción como la que propone The Sun.