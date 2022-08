Luis Sinisterra cuenta con aliados: el técnico y la prensa lo elogian

Acoplarse en la competencia de la Premier League no es para nada fácil, y menos después de dar saltos de ligas no tan prestigiosas como la Eredivisie de los Países Bajos a la de Inglaterra. A Luis Fernando Díaz no le costó mucho la adaptación en el Liverpool, pues sintió el cariño de Jürgen Klopp y sus compañeros, además del amor que los hinchas y todo Anfield le daban y le siguen demostrando.

Para Luis Fernando Sinisterra ha sido un poco más complicado. Una vez que llegó a Leeds, tuvo una lesión en la pretemporada, y al volver a los entrenamientos no ha tenido hasta ahora la regularidad esperada. Quieren llevarlo con calma para no forzarlo a una nueva lesión. En Carabao Cup ya tuvo un debut con las redes regalando un gran remate de larga distancia.



Luis Sinisterra poco a poco se viene ganando minutos en el Leeds United, y Jesse Marsch valora su nivel cada vez que ingresa en el terreno de juego. El próximo partido será contra el Everton, y Marsch habló en rueda de prensa sobre el colombiano, “creemos que ambos están en buena forma; Klichy está claramente al 100% y Luis está cada vez más en forma, así que creo que ambos serán candidatos para el once inicial. Trataremos de evaluar físicamente dónde están los muchachos para luego ver quién está listo para repetir e irse”.



Paulatinamente, Luis Sinisterra también se gana los aplausos de la prensa británica. Los medios publicaron, “otro jugador que marcó diferencia cuando ingresó. Sus piques ayudaron a superar la presión del Brighton. Estuvo más cerca que cualquier otro de nivelar el marcador”, comentaron en el Yorkshire Evening Post. El de Santander de Qulichao, Cauca, espera ganarse más minutos en el Leeds United y empezar a sumar también titularidades en la Premier League.