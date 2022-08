Sinisterra se reta con Alzate en Premier: partidazo Brighton vs Leeds

Cuando en Anfield se enfrenten Luis Díaz y Jefferson Lerma, en el Falmer Stadium se vivirá otro duelo entre jugadores de la Selección Colombia. Steven Alzate, con Brighton, se medirá al Leeds de Luis Sinisterra. Un encuentro que definirá mucho en la parte alta de la tabla pues los dos están al acecho del Arsenal con 7 puntos. Sin duda, un partido para 'alquilar balcón'.

Leeds viene de clasificarse a la tercera ronda de la Carabao Cup, en un partido que ganó 3-1 y en el que Sinisterra se reportó con un golazo de media distancia. En la Premier League se mantiene invicto y llega a esta jornada tercero con 7 puntos, después de vencer 2-1 a Wolves, empatar 2-2 con Southampton e imponerse por 3 a 0 al Chelsea, este último con minutos para el extremo colombiano.



Del otro lado está el Brighton, que tendrá la tarea de hacer respetar su localía y mantener su invicto. A esta fecha llega con 7 puntos, los mismos del Manchester City, Leeds y Tottenham. Derrotó (2-1) en su debut al Manchester United, luego empató sin goles ante Newcastle y en la más reciente jornada superó 0-2 al West Ham. El colombiano Steven Alzate también viene de marcar un golazo en Carabao Cup, a mitad de semana, y no podría llegar más inspirado.



Este será un buen pulso para los colombianos de Brighton y Leeds, que esperan tener un lugar en el once titular. Hasta ahora, Alzate no suma minutos en Premier y solo fue alternativa frente a Newcastle, mientras que Sinisterra sumó 10 minutos ante Southampton y 30 frente al Chelsea. Con lo hecho en la Carabao Cup esperan haberse ganado un lugar en los planes de Graham Potter y Jesse Marsch, respectivamente.



Brighton vs Leeds

Día: Sábado, 27 de agosto

Hora: 9:00 am

Estadio: Falmer



Alineaciones probables

​Brighton: Sánchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Lallana, Caicedo, Trossard; Mac Allister, Grob; Welbeck.

Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Aaronson, Rodrigo, Harrison (Sinisterra); James.