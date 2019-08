James no jugó y Real Madrid venció a Celta: las claves de su ausencia

La ilusión por una posible presencia como titular de James Rodríguez en Real Madrid se extinguió minutos antes del partido y el colombiano permaneció en el banco de suplentes esperando un posible llamado de Zinedine Zidane, de acuerdo a las circunstancias que se presentaran en el encuentro.



Sin embargo, con el correr de los minutos la situación no se modificó y el colombiano no recibió esa posibilidad por parte del entrenador francés, la cual hizo recordar sus últimos días en el club merengue pero también tiene una explicación por el momento del futbolista colombiano, quien no estuvo durante la pretemporada.



Estas son las claves de la ausencia de James en el primer partido de Real Madrid.



Falta de pretemporada



La vuelta de James a Real Madrid se produjo de manera tardía. Tras la Copa América el colombiano se tomó unos días de descanso y volvió tarde al club, con el que realizó apenas una parte de la pretemporada.



Futuro indefinido



Aunque su presencia dentro del grupo de convocados para el partido contra Celta y las últimas declaraciones de Zidane darían a entender que se queda, lo cierto es que hasta que no se cierre el mercado de pases no hay nada definido.



Falta de minutos



El colombiano no fue tenido en cuenta para los partidos de la última parte de la pretemporada pese a que estuvo disponible. Esto puede generar que Zidane aún quiera esperar un poco pues podría faltarle un poco de forma.



Las circunstancias del partido



Aunque los cambios fueron por jugadores de características similares a las de James: Isco y Lucas Vázquez, el peso de la pretemporada y la falta de sesiones de trabajo que ha tenido el colombiano pudieron pesar en la decisión de Zidane.



Decisión técnica



Aunque es muy temprano para afirmar si la historia de James se repetirá, este inicio deja muchas dudas respecto a lo que puede suceder con el colombiano en un equipo donde hay dos jugadores por delante de él.