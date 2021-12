Se le tiene pero se demora: Díaz a Liverpool, ¿por pedido de Salah?

No hay prisa. Al que le van a dar lo guardan y eso lo tiene claro Luis Díaz, quien sigue, según la prensa británica, en la mira del Liverpool... Nada menos.

El colombiano ha estado en boca de todos tras firmar una Copa América de lujo, ser finalista al premio Puskas por el gol de chilena a Brasil en ese mismo torneo, ser el goleador del Porto y mejor jugador de la liga portuguesa en los últimos meses del año y, por si fuera poco, ser incluido en el listado de los mejores futbolistas del mundo del prestigioso diario The Guardian.



Referencias no le faltan al técnico Jurgen Klopp quien, según el medio Four Four Two, apostaría a fondo por él, sin importar que tenga competencia, al parecer de equipos muy poderosos.



"El jugador de 24 años es un hombre buscado por Manchester United, Bayern Múnich y otros aparentemente dando vueltas, y después de haber estado en buena forma esta temporada, su precio habrá aumentado drásticamente desde el verano. Porto tampoco querrá perder a una estrella a mitad de temporada", dijo el sitio.



Aunque se esperaba que la posible operación se acelerara por la ausencia de Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes estarán entre enero y febrero con sus selecciones disputando la Copa Africana de Naciones, la decisión sería esperar al momento de las grandes transferencias, el mercado de verano.



Lo que sí es claro es que una de las condiciones de Salah para seguir en el equipo, a pesar de tener más de una tentadora oferta, es justamente que se refuerce el equipo con jugadores de primer nivel. Sí, como Luis Díaz.



"Salah ha pedido garantías de que el equipo sea reforzado, en caso de que extienda su tiempo en Merseyside. Dado que el núcleo de este equipo se ha mantenido por un tiempo, Klopp sin duda sabrá la importancia de refrescarse en ciertas posiciones, y fichar a un talento prometedor como Díaz sería la respuesta perfecta", dijo el medio británico.



Díaz ha disparado su valor y su prestigio en este 2020 y lo normal, dada su proyección, es que salga pronto del Porto. El mercado invernal apenas se abrirá y todo puede ocurrir.