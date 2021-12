Mírelo bien: 'gringo' arruinaría sueño de Luis Díaz de ir a Liverpool

El nombre tendría que ser Luis Fernando Díaz Marulanda. El negocio tendría que ser con Portugal y no con Francia. El final de la historia no va a ser, aparentemente, ni cercano a la felicidad que se esperaba en Colombia.

El diario LÉquipe informa que no es el guajiro sino el delantero un norteamericano el que llegaría, casi de inmediato, al Liverpool de Inglaterra, el equipo que, según los rumores, estaba siguiendo al goleador del Porto.



Se llama Jonathan David, es el hombre clave del Lille y sería el auténtico reemplazo de Mohamed Salah y Sadio Mane, quienes se ausentarán con motivo de la Copa Africana de Naciones, para representar a Egipto y Senegal, respectivamente.



El anuncio rompe la ilusión de ver al guajiro vestido de rojo, al menos en este mercado de invierno, cuando se esperaba que se concretara algún negocio debido, justamente, a la obligación que planteaba para el técnico Klopp la ausencia de sus dos estelares.



¿Y quién es ese David? Nació en Nueva York pero es nacional canadiense, tiene 21 años (casi 4 menos que Díaz, quien cumple 25 el 13 de enero), ha hecho 14 goles en 24 partidos en la temporada con Lille y estaba en la carpeta de Klopp, según la prensa británica, mucho antes que Díaz, pues era el fichaje que buscaban antes de la llegada de Diogo Jota.



Versiones en Inglaterra sugerían que Liverpool no saldría al mercado en este invierno, pero, según L'Equipe, sí que lo haría ahora y asumiría los cerca de 50 millones de euros que pediría Lille por su joya. Era la base que pedía Porto por Luis Díaz, cuya cláusula está sobre los 80 millones. Habrá que esperar a que se cristalicen los negocios, pero el pálpito no es nada bueno para el colombiano.