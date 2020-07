Cuadrado responde al eterno dilema: ¿Lateral, extremo o volante?

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos más destacados actualmente. En este 2020, cuando todos hablan de reinventarse, el antioqueño volvió a sus inicios y es uno de los laterales más destacados en la actualidad.



Sobre esta temporada con Juventus, Cuadrado habló con En La Jugada, de RCN Radio, y contó detalles de cómo fue volver a jugar en esta posición, en la que ya había jugado con Independiente Medellín.

“La disciplina para mí es muy importante y cuando vino el desafío de jugar como lateral, pues me decían que iba a estar este u otro, pero yo sabía que la última palabra la da Dios. Sabía que debía prepararme más y estaba dispuesto a eso. Los tres primeros partidos fui al banco y aunque estaba listo para jugar de lateral me ponían de extremo. Los dos laterales se lesionaron y al profe Sarri le tocó ponerme ahí, desde ahí tuve buenos partidos y ya no la solté. Yo trabaje con mucha fe y cuando llegó el momento que puso Dios lo hice bien”, contó.

Aunque Juan Guillermo pone siempre a Dios como lo primero en su vida, aseguró que no es fácil destacarse en Italia, aunque parezca ser el mejor destino para los colombianos, pues allí hay muchos destacados.

“Para mí fue muy difícil (cuando llegó a Italia) porque los primeros seis meses fue la tribuna y banco y no fue fácil adaptarme cuando llegue a Udine, pero ya había cumplido como un sueño. Yo me entrenaba pensando en tener mejor rendimiento. Luego fui al Lecce y de ahí pase a Fiorentina, pero no fue fácil cuando uno viene de Colombia porque hay talento, pero se trabaja más la técnica que la táctica. La disciplina táctica no es tan fuerte en Colombia y al llegar aquí se complica un poco. Para mí no fue fácil y para ninguno lo ha sido”, contó.

Además de jugar como lateral derecho y de extremo, en la Selección Colombia, Carlos Queiroz, lo usa como volante, como interior, una posición que es ajena para él, pero que cumple como uno de los mejores jugadores de la Tricolor.

Para mí jugar de volante es muy difícil. Yo le manifesté a él donde me gustaría jugar, pero él vio en mí algo que no habían visto otros. Yo siempre voy a dar el 100% por mi Selección. Creo que esa versatilidad la adquirí desde que estaba con el profesor Nelson Gallego de niño porque él me ponía de delantero, de lateral. Obviamente hay situaciones en las que uno la hace mucho mejor que en otras”, dijo. Además señaló que lo que puede ver el técnico es que “arrancando de atrás puedo tener un mejor panorama, porque tengo llegada a gol o porque puedo sorprender, porque puedo organizar el juego”.

Cuadrado no quiso comprometerse y expresó que “si yo fuera el técnico yo me pondría donde pueda ser útil. Hay que confiar en lo que él (Queiroz) está viendo y está diciendo”.

Finalmente, explicó que “han sido varias temporadas buenas, pero en esta he tenido más continuidad. Aún en una posición en la que no jugaba hace mucho, pero la conocía del pasado” y que espera terminarla de la mejor manera con el título de la Serie A y el de Champions.