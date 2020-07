Ancelotti apoya a lesionado Mina: 'Él no se alcanzó a recuperar bien'

Yerry Mina sufrió este fin de semana su sexta lesión de la temporada, una situación adversa para Everton y para el propio defensor, quien ah sido víctima constante de problemas musculares.

Por fortuna, mientras muchos se preguntan en Liverpool si la inversión en el zaguero se justifica al tenerlo tanto tiempo en la enfermería, su entrenador, Carlo Ancelotti, le ofrece su apoyo.



Para el DT la culpa, si fuera de alguien, no es del colombiano sino de quienes decidieron el calendario de la Premier League para la reanudación después de la pandemia pues da apenas unas cuantas horas para la recuperación.



"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones", explicó el italiano.



El estratega, en todo caso, no justificó la derrota 3-0 en casa del Wolverhampton por esa situación: "Fue una actuación realmente frustrante. El equipo no mostró un buen espíritu. Tenemos que considerar esto más que el aspecto técnico y táctico. Hay excusas pero no quiero tenerlas. El rendimiento no fue aceptable. Ya he hablado con los jugadores. Tenemos que preparar el próximo partido y tener una actitud muy diferente", concluyó.