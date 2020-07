'Totono' los atiende a todos: malos directivos y jugadores sin palabra

Habla porque conoce. Y por eso cada opinión suya causa revuelo. Freddy Indurley Grisales apuntó a la falta de diligencia de los dirigentes del fútbol colombiano pero también a los futbolistas. A todos les envió su mensaje.

El excampeón de Copa América 2001 con Colombia, que tiene entre sus méritos ser muy querido en Atlético Nacional y también en Independiente Medellín, se refirió a la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus covid-19 y llamó directamente la atención de los dirigentes.

"Mientras el fútbol tenga los dirigentes que tenemos en este momento, serán muchos domingos así, fríos y sin fútbol. Ustedes son dueños del negocio, no del deporte", dijo.

Mientras el fútbol tenga los dirigentes que tenemos en este momento, serán muchos domingos así, fríos y sin fútbol.



Ustedes son dueños del negocio, no del deporte. — Totono Grisales (@Totono31644685) July 12, 2020

Se refiere 'Totono' Grisales a las divisiones y peleas internas, justo en el momento en que se requería mayor unidad y no disputas políticas.



Pero no es el único problema del balompié, pues también, según 'Totono' les cabe responsabilidad a los futbolistas, que están más interesados en los ingresos que en su deporte y en su palabra.



"El jugador de fútbol en Colombia está perdiendo credibilidad, le aseguran a un directivo que van, luego hasta hablan de precontrato con otro y resultan yendo donde les pongan más billete. Esto cambió, el jugador no puede seguir jugando con su profesión y con su prestigio".