Juanfer Quintero, visto en Argentina: listo para llegar a Racing

Juan Fernando Quintero parece tener resuelto su futuro en lo deportivo, luego de lo que fue su frustrado y fugaz paso por Junior de Barranquilla, donde las lesiones no le permitieron brillar, además de las discrepancias con Hernán Darío Gómez.



En las semanas recientes, se hablaba de las fuertes diferencias que tuvo con el entrenador, por sus métodos y la idea de juego, pese a que el estratega le había manifestado que de a poco, lo llevaría para que se sumara al esquema. Ya es historia y se asoma un nuevo reto para el volante.



Desde hace días, se habla de su paso a Racing, apuntándole a disputar los octavos de final de Copa Libertadores contra Atlético Nacional. De acuerdo a información del periodista Tomás Dávila, el colombiano ya está en Argentina, para dejar finalizado su vínculo con la academia.

Miren a quien me cruce! Juanfer acaba de llegar a la Argentina #Racing pic.twitter.com/O17wIImyrw — Tomas Davila (@DavilaTomi) August 2, 2023

A su llegada a Buenos Aires, habló con los medios de comunicación “Todos saben lo que viví, fue una etapa muy bonita. Ahora estoy disfrutando de otra. Estoy contento y agradecido con Racing”.



Se refirió si hubo o no una chance de jugar en Núñez “Nunca hablé con nadie de River, estoy enfocado en lo que es Racing. Estoy preparado, hice pretemporada con Junior, me he mantenido y la verdad espero estar lo más rápido posible”.