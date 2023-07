Valenciano lanzó dardo a Quintero: ‘Nunca quiso estar en Junior’

Junior de Barranquilla ya prepara todo sin Juan Fernando Quintero. Su salida dejó un sinfín de opiniones, quebrando toda la relación que incluso tenía con los aficionados, quienes terminaron disgustados con su accionar.



Luego de unas semanas de este incidente, el volante colombiano está cerca de firmar contrato con Racing, regresando a Argentina, recibiendo una buena suma de dinero por sus derechos deportivos.



Durante el programa El VBar de Caracol Radio, el exjugador de Junior, Iván Valenciano, criticó el accionar de Juan Fernando Quintero, dejando en evidencia que su deseo de estar en Colombia era pasajero, cuestionando el manejo de la situación



Estas fueron las palabras del goleador “Él nunca quiso estar en Junior, es una mentira bastante grande cuando dice que vamos a golear a todos. No hizo las cosas como debía, hoy se da cuenta que tenía ofertas de irse de Junior ¿Qué no encajaba en el equipo? Uno encaja en cualquier equipo, mentiroso. Es persona no grata en Barranquilla, le declaro así a Juan Fernando Quintero”.



Concluyó “No le puedes mentir a una afición, ilusionarla y luego decir que no encajas. Vamos a ver si en Racing encaja con el entrenador, si lo ponen a jugar como él quiere, si está o no. No es como tú quieras jugar, es como el entrenador necesite, para eso hace parte de un equipo”.