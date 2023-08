Junior alista más refuerzos en ataque: ¿Es lo que necesita ‘Bolillo´?

Junior empató contra Bucaramanga en casa, dejando pasar una oportunidad para levantar el ánimo, pues en lo futbolístico, las cosas van mejorando de a poco. El detalle que más importa es el preocupante, los resultados.



La inversión del cuadro barranquillero sigue siendo alta, pues no solo a inicio de año sacaron una gran cantidad de dinero, como en el caso de Juan Fernando Quintero. Ahora, saben que el plantel si necesita mejorar en el juego, por lo que llegarán dos extremos con mucho potencial, a reforzar el elenco del ‘Bolillo’.



De acuerdo a información de Carlos Arango, Deiber Caicedo estará hoy presentando exámenes médicos con Junior, llegando al cuadro barranquillero por compra, desde la MLS.



El otro futbolista llega luego de un buen papel en Santa Fe, donde no hicieron efectiva la opción de compra y no hubo acuerdo para extender el préstamo. Junior llegaría a un acuerdo por José Enamorado, tal como lo reveló Julián Capera.



El ex Santa Fe llegaría a Junior por préstamo, con una opción de compra, que sería tomada de acuerdo al rendimiento que tenga el jugador en cancha.