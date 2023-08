Junior mejoró, pero no le ganó a Bucaramanga: ¿Resistirá ‘Bolillo’?

Junior, según como se vea el vaso: medio lleno, pues mejoró este lunes en la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2023; o medio vacío, porque por más que intentó, no pudo ganarle a Bucaramanga en el estadio Metropolitano.



¿Qué pasará con el futuro de Hernán Darío Gómez? No se sabe. Lo cierto es que el equipo del ‘Bolillo’ tuvo buenos momentos y hasta pudo haber merecido el triunfo. Sin embargo, de merecimientos no se suman tres puntos, y fue 1-1 en el ‘Metro’.



El ‘Bolillo’ no celebró el gol de su equipo, cuando al minuto 15 Homer Martínez propuso una pared con Vladimir Hernández, ‘Vlacho’ se la devolvió y Homer punteó para vencer la portería visitante y anotar el 1-0.



El técnico antioqueño sabía que era temprano para ‘cobrar’ o para tener muestras de felicidad, sobre todo con los hinchas a su espalda, algunos pidiendo su salida, otros apoyando.



Y al 21’, esa alegría que sí había en la tribuna recibió un certero golpe: el argentino Emanuel Zagert definió tras pase de Diego Chávez, con la complicidad y mala salida del arquero uruguayo Santiago Mele. 1-1 y volver a barajar.



Al 35’, el VAR le negó la posibilidad de gol a Luis ‘Cariaco’ González, y empezó el desespero en el Metropolitano. Aunque Junior siempre tuvo paciencia y el primer tiempo fue el de mejor imagen.



En la parte complementaria, Junior no paró de luchar, pero no encontró el gol. Ya en tiempo agregado, el arquero James Aguirre se lució con una espectacular atajada a quemarropa, tras un cabezazo de Didier Moreno.



El gol no llegó, Junior no pudo celebrar un triunfo, incluso se salvó de perder en la última jugada, pero el palo lo salvó; y el ‘Bolillo’ esperará por su futuro: ¿el resultado manda o valorarán su clara mejoría?



Desde la tribuna, el “ya se va” fue devastador para Hernán Darío Gómez.