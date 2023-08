¿Se va ‘Bolillo’ Gómez de Junior? ‘Soy de arrebatos, no aguanto mucho’

Hernán Darío Gómez no parece tener intenciones de renunciar al cargo de director técnico del Junior de Barranquilla.



Aunque su equipo sigue sin ganar este semestre, el empate 1-1 con Bucaramanga de este lunes, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2023 dejó otra imagen del equipo. Así, el ‘Bolillo’ se rió de los insultos que recibió de los hinchas, y dejó claro que no se va, pero que es de arrebatos y si se cansa se va.



“El primer tiempo se jugó bien, en el segundo nos reducen mucho. Hay cosas que aumentan el autoestima y otras te la quitan. Tuvimos opciones muy claras. Anularon un gol por una raya. El equipo viene con el problema de no ganar, hace todo y no se le presenta. El no ganar le está costando al equipo y va perdiendo la alegría con la que entrena. Jugamos bien, más que en otro partido, pero no ganó”, comentó Gómez.

➕ “El no ganar al equipo le está costando y va perdiendo esa alegría con la que entrenan”, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, técnico de Junior. pic.twitter.com/OMvpSqD1XU — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 1, 2023

Sobre los cánticos de los hinchas: “Je je je. Yo me río de eso, la costa es alegre y eso es parte de la fiesta de la tribuna y eso es bien orquestado, bien manejado”.



Así, reveló lo que puede pasar con su futuro, su continuidad en Junior o estar dispuesto a renunciar a su cargo: “Yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad Char, por el Junior, pero yo no soy una persona de aguantar mucho; porque yo estoy dirigiendo hace muchos años, y el equipo juega bien hoy, no perdió y al final es ‘Bolillo’. Cantan bien, se les escucha hasta bacano ahí afuera. Yo no soy de aguantar mucho, ¿yo que tengo que ver si el equipo juega bien? A veces les hago caso a veces no, mañana es otro día”.



🎙️“Yo soy de arrebatos. Le tengo mucho cariño a Don Fuad y a Junior, pero no soy de aguantar mucho”.



🚨 Hernán Darío “Bolillo” Gómez ante la pregunta de nuestro periodista por su posible salida. pic.twitter.com/gsQPKpfWj4 — Toque Sports (@ToqueSports) August 1, 2023

“‘Lucho’ Grau me dice; ‘A los cinco partidos arrancamos’”, soltó ‘Bolillo’, y luego confirmó que Junior tendría tres refuerzos finales antes del cierre del mercado de fichajes: “Don Fuad Char me dijo ¿qué jugadores quieres? No se puede traer mucha gente, no sé si los arregló. Déiber Caicedo y José Enamorado están. Damir Ceter está en exámenes médicos”.