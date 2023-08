¿Mienten en Racing? Ex médico de Junior sobre el estado de Juanfer

Juan Fernando Quintero no deja de ser noticia en el entorno del fútbol colombiano. Luego de su salida de Junior, se confirmó su llegada a Racing de Argentina, para afrontar la Copa Libertadores. Ahora, el problema para el volante es en relación a los exámenes médicos.



Se reveló que, en el procedimiento practicado por los doctores de Racing, el colombiano tendría una arritmia, la cual incluso se relacionó con un diagnostico que tuvo en River Plate, pero que no fue impedimento para tenerlo en cuenta.



Durante el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, hablaron con Javier Fernández, ex médico de Junior, quien estuvo en la polémica por las declaraciones sobre el estado de algunos jugadores del equipo.



El doctor se refirió a lo que vivieron con Quintero, cuando se realizó los exámenes en Junior “Pasó en River, pasó en Junior y ahora estamos haciendo las pruebas cardiacas, que es una prueba de esfuerzo intensa, aparecieron las arritmias. El cardiólogo se sorprendió y Juanfer dijo ‘no eso ya me pasó en River, llamemos a los médicos de River’, nos enviaron los exámenes que le habían hecho posteriormente al hallazgo de la arritmia, son normales. El cardiólogo en Medellín hizo exactamente lo mismo, con otros protocolos y desapareció la duda”.



También agregó “Juanfer tiene esa expresión en su corazón cuando hace un máximo esfuerzo, pero con pruebas complementarias desapareció la duda y obviamente por eso lo vinculó Junior”.



Además, enfatizó en que no es algo por lo que su traspaso se vea afectado “No hay que hacerle seguimiento a ese hallazgo porque las pruebas complementarias le quitan todo valor a la prueba anterior, que se estaba haciendo”.