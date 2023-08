Junior vs. Unión Magdalena sufrió cambio de sede ¿Dónde se juega?

A falta de dos días para la realización del clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior por la fecha 4 de la Liga Betplay, el cuadro samario confirmó que el duelo se jugará en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.



La noticia se da luego de que la Dimayor rechazara jugar el partido en Barranquilla y que las autoridades de Santa Marta no prestarán el estadio: las autoridades locales (Santa Marta) no dispusieron de los medios necesarios para garantizar el disfrute del evento de los visitantes (hinchas de Junior)", mencionó el club.



El cuadro samario también mencionó que el no hacerse este partido en el estadio Sierra Nevada: "perjudica a los ingresos del club, los cuales son vitales para su normal funcionamiento".

Además, en el comunicado pidieron disculpas a la afición por no poder jugar en casa: “Finalmente, les expresamos excusas a toda nuestra afición por lo sucedido y esperamos en un futuro cercano poder contar con las garantías necesarias para el libre desarrollo de los compromisos en nuestra sede natural".



Al parecer los motivos por los que no se prestó el estadio es porque no se garantizaba la seguridad de los aficionados.



Recordemos que en los compromisos recientes entre ambos clubes que se han disputado en el Sierra Nevada, se han presentado desmanes y enfrentamientos entre las hinchadas.