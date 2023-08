Giovanni Moreno habló de Juan Fernando Quintero en Racing Club

Giovanni Moreno siempre será bien recordado por su paso por Racing Club, pues dejó recuerdos de magia y buen fútbol antes de irse a China, por allá en 2012.



El talentoso futbolista colombiano volverá a Argentina luego de once años, pues participará de un partido de despedida de Jorge De Olivera -otro ex Racing-, quien fue su amigo y cerrará su carrera en Platense.



Así, el diario ‘Olé’ buscó a Gio Moreno para hablar de Racing, y del fichaje bomba de Juan Fernando Quintero.



“Será un gran refuerzo para Racing. Es un jugador con mucha jerarquía y experiencia”, dijo el ‘Flaco’ sobre la llegada de Quintero.



Luego se ilusionó conque Juanfer haga conexión con Roger Martínez y Johan Carbonero, para que los colombianos lleven la batuta en la Academia.



“Tanto él (Quintero), como Roger (Martínez) y Johan (Carbonero), pueden armar un ataque temible, de los mejores del continente. Si están los tres en su nivel, la Academia tiene el potencial para pelearles a todos y volver a ser ese equipo lleno de gol que fue el año pasado. No tengo dudas. Me dio mucha pena la lesión de Carbonero porque ya se había adaptado al mundo Racing y estaba en su mejor momento”, indicó Gio.



Además, le preguntaron sobre los posibles motivos del fracaso de Edwin Cardona en Racing Club: “Realmente no lo sé. En lo deportivo lo conozco muy bien desde Medellín y sé de su capacidad. Creo que un poco las redes sociales lo afectaron, eso sumado a algún inconveniente personal pudieron complicar su estadía”.