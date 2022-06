¿Miguel Ángel Borja, aún más cerca de River? Juan Cruz Real habló

Aunque se habla mucho del futuro de Miguel Ángel Borja, desde Junior explican que no quieren prescindir de los servicios del delantero porque no quieren meterse en otro negativo negocio que los haga perder dinero importante en una transferencia como sucedió con la operación con Palmeiras del 50% de los derechos de Borja.

Para los aficionados, la salida estaría más que bien, pues es uno de los principales señalados como el culpable de la eliminación en manos del Atlético Nacional por un gol cantado que falló debajo del arco. Con comentarios en redes sociales usando el #NoMásBorja, los hinchas del tiburón demuestran el descontento que tienen con el cordobés.

River Plate se ha enfrascado en querer contar con Miguel Ángel Borja que llegaría a Argentina con un sinfín de críticas que saldrán de Colombia a Argentina, pero con la ilusión de la afición barranquillera de salir de él. Sin embargo, es el objetivo de Marcelo Gallardo, y las eliminaciones en Copa Conmebol Sudamericana y en la Liga BetPlay pueden ser alicientes para pensar en la salida, aunque el delantero ha explicado que su anhelo es jugar en el club de sus amores como lo es el Junior.

Pero, si te llama River Plate no hay manera de rechazarlo, y más en el momento que vive el club riverplatense en Copa Conmebol Libertadores y en el rentado local que los resultados no han sido los mejores en estas fechas iniciales. Juan Cruz Real habló sobre el tema en entrevistas con La Red de Caracol TV, ‘si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar’.

Además, agregó, ‘la verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial. Lo que yo sé es que tiene contrato por un tiempo más’. Los diarios argentinos afirman que las negociaciones con el jugador avanzan, esperando hablar entre los clubes, River Plate está dispuesto a ofrecer unos 6,000,000 de dólares por el 50% del pase.