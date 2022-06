Junior, te hablan: 'denle tiempo a Cruz, no sean ingratos con Viera'

La eliminación de Atlético Junior de la Liga Betplay, que corona una temporada sin pelear títulos (también salió de Copa Sudamericana), tiene muy inconformes a los hinchas, que vieron cómo se coronaba la última eliminación en la derrota 2-1 contra Atlético Nacional.

A ellos les habló el periodista Juan Felipe Cadavid, quien señaló un defecto general del fútbol colombiano: "Estamos al nivel de los suramericanos que no son fuertes, nos agrandamos y nos creemos más de lo que somos. Tenemos unos equipos que, salvo Atlético Nacional alguna vez, ganan esporádicamente. No es como en Europa que dos o tres ganan siempre. Tenemos un torneo donde no se premia la regularidad. Por eso los balances hay que hacerlo sobre merecimientos", dijo.



Puntualmente al hincha 'tiburón' le dijo: "no les sirve Juan Cruz, no les sirve Amaranto Perea, no les sirvió Suárez, clasificado al Mundial, no les sirve Gamero, que hace un trabajo espectacular con Millonarios. Denle tiempo. A ese equipo le he visto cosas positivas desde la idea, la mayoría de ideas fueron propositivos... Este Junior merece continuidad, no me entra en el fracaso".



De Miguel Borja dijo abiertamente: "es goleador de raza. Pero a estos jugadores hoy se les pide algo más, necesitan dar la presión tras pérdida, involucrarse sin pelota, cumplir funciones que antes no cumplían los 9, lo tiene que hacer".



Y de las críticas a Sebastián Viera explicó que tiene la sabiduría y la experiencia para decidir cuándo retirarse y que la hinchada debe valorarlo: "se ha jugado su reputación, su imagen, su vida por esos colores, no sean ingratos, merece una salida sin que nadie lo empuje"