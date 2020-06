¿Nuevo reto? Selección tendría a Jorge Luis Pinto como entrenador

Una nueva oportunidad para dirigir a una Selección nacional tiene Jorge Luis Pinto. El técnico santandereano con pasado reciente en Millonarios, tendría todo acordado para ser el nuevo director técnico de Emiratos Árabes.

El estratega con pasado en Selección de Honduras y Costa Rica, confirmó los rumores sobre su posible llegada al país asiático, asegurando que la negociación está bastante adelantada: “Está muy cercana, pero todavía no es un hecho concreto. Hay un precontrato. Todos los trámites de negociación están dados, vamos a ver qué pasa”, comunicó Pinto en diálogo con Gol Caracol.

Asimismo, el técnico manifestó que el acercamiento por parte del conjunto árabe no es del momento, sino que viene desde años atrás: “El interés de ellos no es de ahora, viene de hace tiempo, desde que estaba dirigiendo la Selección de Honduras me querían llevar... Conozco lo que internacionalmente se maneja, su historial, los vi jugar en el 90 inicialmente, sus ligas, sus tipos de jugadores. Indudablemente me he empapado de lo que es ese país, para tener una idea y tomar una decisión”, finalizó.

Pinto, reconocido mundialmente por lo hecho en el Mundial de Brasil 2014 con Costa Rica, podría sumar una nueva Selección nacional en su hoja de vida. El colombiano está cerca de ser oficializado como el nuevo entrador de Emiratos Árabes, cuyo objetivo es clasificar al mundial de Catar 2022.