Carrascal: ‘James, Falcao y Cuadrado nos dan confianza en Selección’

Jorge Carrascal se convirtió en una de las agradables sorpresas en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. El mediapunta, que brilla en el CSKA Moscú, se destacó en los amistosos contra Guatemala y México, dejando claro que maduró y puede defender a la Tricolor.



En charla con ‘El Alargue’, de Caracol Radio, Carrascal confesó su felicidad por llegar al seleccionado de mayores; aunque contó que no esperaba la convocatoria de Lorenzo y fue su familia la que lo buscó para compartir la alegría.



“No estaba pendiente porque aquí en Moscú era otra hora. Me di cuenta al otro día gracias al llamado de mi familia de mis amigos. No podía dormir de tanta felicidad que tenía, le agradecí a Dios por esa linda oportunidad. Fue una linda sensación, de las más lindas en mi vida”, comentó Carrascal.



Carrascal dejó claro cuál es el papel de los futbolistas de experiencia en la Selección, y la ayuda para los más jóvenes que han sido sumados por el entrenador. Falcao, James Rodríguez, David Ospina o Juan Guillermo Cuadrado, fueron fundamentales en el inicio de un nuevo ciclo.



“Fue la primera vez que compartí con grandes jugadores, grandes leyendas, grandes seres humanos, son los primeros responsables en que el grupo esté bien, en formar un grupo de buenas personas, son importantes en la Selección por toda la trayectoria que llevan, además te dan la confianza, te dicen, están hablando contigo y eso te genera gran felicidad como jugadores grandes de tu país te aconsejan. Fue un placer compartir con ellos”, aseguró el cartagenero de 24 años.



Carrascal habló de dos equipos a los que quiere mucho. Primero se refirió a Millonarios, equipo en el que debutó como profesional: “He estado pendiente de Millonarios, cuando estuve de vacaciones fui a un partido con Junior. Hay muchos jugadores que se formaron conmigo, Llinás lo tuve en la Selección. Espero algún día volver a Millonarios y retirarme en el Real Cartagena”.



También contó que fue “una decisión muy difícil” dejar a River Plate para volver a Europa. “Tomé la decisión de venir y de poder enfocarme en hacer las cosas bien para después dar un salto más grande e importante. El ‘profe’ (Marcelo Gallardo) estuvo hablando conmigo, no quería que me fuera porque era una ficha clave en River, pero también le comenté la situación sobre la posibilidad de regresar a Europa y jugar en una liga de más renombre. Como buen jugador de fútbol lo entendió, fue un poco triste, tenía una buena relación con el equipo”.