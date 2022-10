James Rodríguez volverá a las canchas: mejoró su ‘problemilla’

James Rodríguez regresó de la Selección Colombia y se perdió el partido más reciente en la Superliga de Grecia. La fecha FIFA lo dejó con molestias musculares, lo cual encendió las alarmas en el entorno del Olympiakos.



Los griegos volverán a la acción este jueves, en el partido correspondiente a la Europa League contra Qarabag, pero, el colombiano no entraría en los planes de este duelo, para llegar a tope al fin de semana.



De acuerdo a información del diario griego IN, estaría de regreso para duelo contra OFI “Michel se prepara para cambiar de plan, táctica y formación en Europa League, el centrocampista colombiano regresó con un problema menor en el puerto luego de sus funciones con la Selección Colombia, por lo que se perdió el partido contra Atromitos, pero está luchando por regresar contra OFI”.



Complementaron con “Se espera que el volante ofensivo de 31 años entre en ritmo de entrenamiento normal, con el partido en Creta de fondo el próximo fin de semana. Por su parte, Michel no quiere presionarlo, mientras que el hecho de que esté fuera del duelo contra Qarabag le da tiempo extra para estar listo y unirse al equipo para el partido contra OFI en Creta”.



El duelo está pactado para este domingo 9 de octubre, a partir de las 8:00 a.m. hora colombiana.