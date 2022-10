Sube la temperatura: Valdés apunta a Vélez por 'periodismo prepago'

El enfrentamiento entre el ex futbolista Carlos Valdés y el periodista Carlos Antonio Vélez sigue subiendo de temperatura con el paso de los días.

Los amistosos de la Selección Colombia contra Guatemala (4-1) y México (3-2) dieron pie a varios cruces, el primero de ellos de Valdés, cuando dijo en ESPN que "El Dios del fútbol, el que el calvo dijo es que van a poner algunos jugadores para lavarle la cara ante el país".



No tardó Vélez en contestarle: "Para las “viudas” y para muchos de esos exjugadores con pantalla y/o medio (que lo tienen porque Dios es muy generoso y muy grande, porque a duras penas saben leer y escribir, y que en su momento fueron modestos futbolistas que además nunca ganaron nada importante), que se la coman con salsa rosada, como dice Eduardo Luis".



Pues el ex jugador no se calló nada y en su cuenta de Twitter cargó contra Vélez: "No hay nada de malo en solo saber leer y escribir o incluso con haber sido mal futbolista si se quiere. Lo grave si es hacer periodismo prepago a dirigentes que son un desastre y que se roban el desarrollo del fútbol en el país, desprestigiando a los futbolistas y entrenadores".

No hay nada de malo en solo saber leer y escribir o incluso con haber sido mal futbolista si se quiere. Lo grave si es hacer periodismo prepago a dirigentes que son un desastre y que se roban el desarrollo del fútbol en el país, desprestigiando a los futbolistas y entrenadores. — carlos valdes (@carlosvaldes5) October 4, 2022

Cada nuevo lance será respondido, lo que augura una pelea larga y por momento tediosa, una de esas peleas decididas por puntos y no por la contundencia del KO...