Jaminton Campaz se puso en modo Cristiano Ronaldo: no se pierda su gol

Jaminton Campaz volvió al gol en la Serie B (segunda división brasileña). Este sábado, el volante colombiano se reportó en la sufrida victoria del Gremio de Porto Alegre frente a Ponte Preta.

La historia comenzó apenas transcurridos 10 minutos de partido, cuando Diego Souza capitalizó un centro bombeado al área con una chalaca sensacional que dejó sin opción al arquero rival.



A los 25' llegó el tanto cafetero. Ferreira entró al área con balón dominado por sector izquierdo, se perfiló e intentó ajustar su remate al palo lejano del guardameta. El balón se estrelló en el vertical y desde atrás llegó Campaz para sellar el segundo tanto de Gremio.



La curiosidad llegó inmediatamente después. El tumaqueño de 22 años fue a celebrar con la tribuna, no sin antes hacer la acostumbrada celebración de Cristiano Ronaldo: carrera, salto con vuelta y brazos extendidos al caer. Por supuesto aquel detalle se viralizó en redes sociales.



Si bien Ponte Preta descontó en el complemento gracias al tanto de Wallisson, la victoria no se le escaparía a Gremio que es segundo de la clasificación general con 36 unidades, nueve menos que el líder Cruzeiro.



No se pierda el tanto del ex-Tolima: