¿Luis Díaz, el reemplazo equivocado? Críticas al guajiro en el debut

No fue el mejor debut del Liverpool en la temporada, ni mucho menos para Luis Fernando Díaz Marulanda con la gran misión en su segunda temporada de mejorar los números con respecto al torneo pasado. Esta vez, arrancó la pretemporada, y la Premier League, a diferencia del semestre pasado que llegó a principios del 2022 con un certamen ya iniciado.

Aunque rápidamente Luis Díaz anotó gol contra el Fulham encaminando la victoria, el juez de línea y el árbitro central anularon el tanto por un fuera de juego previo de Andrew Robertson que fue quien apareció para habilitar al colombiano. La preocupación también pasa porque al sumar una unidad, le dio chance al Tottenham, Arsenal, Bournemouth, Manchester City, entre otros clubes que sí ganaron de perfilarse en la tabla general como candidatos.



Posteriormente al gol, Luis Díaz tuvo un disparo en el vertical, pero la verdad es que nunca pudo encontrar la manera de romper la paridad, y menos cuando Jürgen Klopp decidió sustituirlo a los 78 minutos, y en su lugar, entró Fábio Carvalho, ex Fulham. A Díaz lo han catalogado como el perfecto reemplazante de Sadio Mané tras su salida al Bayern de Múnich, pero para algunos es un error ponerlo de esa manera.



Jamie O’Hara se refirió en TalkSPORTS al partido en general de los ‘Reds’. “Fue un mal resultado para el Liverpool, no empatas contra el Fulham en el primer partido de la temporada si tienes aspiraciones al título. Núñez tuvo que empezar para mí. Es muy decepcionante por parte de Jürgen Klopp esa decisión”, empezó diciendo.



Sobre Darwin Núñez señaló, “Núñez salió del banquillo y causó estragos. Si inicia el juego, el Liverpool probablemente gane ese juego cómodamente. El Fulham estuvo excelente: fueron tras el Liverpool. Liverpool no apareció en mi opinión. Pensé que fueron impactantes en la primera mitad y realmente no se pusieron en marcha. Cuando entró Núñez cambiaron un poco”.



Finalmente, criticó a quienes dicen que Luis Díaz tiene que ser el relevo perfecto de Sadio Mané, “para mí, el Liverpool ha perdido a Sadio Mané y no creo que lo hayan reemplazado todavía. No creo que Luis Díaz obtenga los mismos números que obtuvo Mané, y eso podría ser un error. Realmente creo que será un error del Liverpool”.