En Inglaterra valoran el nivel de Luis Díaz, pese a el empate

Liverpool no tuvo el mejor arranque de Premier League. El empate contra el Fulham no es lo ideal, teniendo en cuenta lo que representa ese club y que el perder puntos, al final, puede costar. Pese a ser el primer duelo del calendario, a nivel oficial, hay cosas para mejorar en los de Klopp.



Luis Díaz fue titular en el duelo contra el Fulham, siempre incisivo en el frente de ataque. Pese al dos a dos y no poder anotar un gol, el colombiano tuvo un desempeño destacado.



Al colombiano le anularon un gol en la primera parte, con dos remates, de los cuales, uno fue al poste. Tuvo un 83% de precisión en los pases realizados.



El diario Liverpool Echo, calificó con seis puntos, la actuación del extremo colombiano “Golpeado por Tete, le anularon el gol por fuera de lugar previó y estrelló un balón en el poste, con gran esfuerzo en la primera mitad. Comenzó a crear oportunidades después del descanso, cuando la intensidad del Fulham se debilitó”.



Liverpool volverá a la acción, en Premier League, el próximo lunes 15 de agosto, a partir de las 2:00 p.m. hora colombiana.