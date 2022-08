Darwin Núñez le salvó la papeleta a Liverpool en su visita a Fulham

De la mano de Darwin Núñez, Liverpool rescató un aguerrido empate a dos en su visita al Fulham. Los Reds estuvieron dos veces por debajo del marcador, pero el uruguayo apareció en el complemento para salvar la papeleta.



Luis Díaz fue titular en el elenco visitante y disputó 77 minutos. Tuvo un primer tiempo brillante, pero en la segunda parte decayó debido al cansancio.

El duelo en Craven Cottage inició con un rendimiento impresionante de Díaz. Se adueñó por completo de la banda izquierda y de sus pies nacieron las principales jugadas de ataque.



Pasado el cuarto de hora (16'), el extremo guajiro capturó un rebote dentro del área rival, eludió a su marcador y con el interior de su pie derecho colgó un remate en el segundo palo. Sensacional tanto que desafortunadamente fue invalidad por el juez de línea, tras fuera de lugar de Robertson en el inicio de la jugada.



​Segundos después, Tete, lateral por derecha del Fulham, le marcó zona a 'Lucho' con una durísima entrada desde atrás que le significó la tarjeta amarilla. Tras unos instantes en el césped, Díaz se recompuso.



Y cuando mejor jugaba Liverpool, apareció la apertura del marcador del dueño de casa (32'). Contragolpe por izquierda que Tete comandó, llegando a línea final mandó un centro pasado y en el segundo palo Mitrovic apareció. Le ganó la posición a un débil Arnold y de cabeza puso a celebrar al estadio.



​Seis minutos después, Luis Díaz tuvo el empate. Lo habilitaron dentro del área, con un veloz arranque dejó a su marcador y sacó un buen remate cruzado que se desvió en un defensor y se estrelló en el palo. La mala suerte era total.

La segunda parte inició con pésimas noticias para los de Jürgen Klopp. Al 49' Thiago pidió el cambio al sufrir un dolor en el posterior de su pierna izquierda. Los Reds se quedaban sin su cerebro. El DT aprovechó para darle paso al joven Elliott y sacar a Firmino para el debut oficial de Darwin Núñez.



Fulham tuvo la primera clara (56'). Kebano recibió por derecha y con libertad absoluta dentro del área sacó un soberbio derechazo que se estrelló en la base del palo derecho de Alisson. Los locales habían salido decididos a ampliar su ventaja, mientras la visita sorpresivamente no reaccionaba.



​A la hora de partido llegó la primera intervención de Núñez. Salah recibió por derecha y tiró un centro raso que el uruguayo definió de taco, pero el colero Rodák salvo con su cuerpo. Pero tres minutos después, la misma acción dio resultado. El egipcio nuevamente recibió sin marca, centró y Núñez, que atacó el primer palo, volvió a definir de taco y selló el empate parcial.



​La anotación fue un bálsamo para Liverpool que empezó a atacar por todos los costados. Núñez y 'Lucho' pudieron anotar, pero siempre hubo un defensor que en el último suspiro salvaba todo.



Tal y como ocurrió en la primera parte, cuando mejor lo hacían los de Anfield, llegó la anotación rival. Mitrovic encaró dentro del área a Van Dijk y con un movimiento de cuerpo lo eludió. El neerlandés intentando quitar la bola en el último esfuerzo, terminó derribando al goleador con un toque sutil. Pena máxima que el mismo Mitrovic no desaprovechó.



​Buscando soluciones ofensivas, al 77' Klopp decidió sacar a un extenuado Díaz para darle paso a Carvalho, ex-Fulham. Y apenas tres minutos después, Núñez volvió a vestirse de héroe. Esta vez, un error de la defensa local terminó dejándole la bola que rebotó en su humanidad y sirvió de asistencia para un Salah que no perdonó dentro del área chica.



​Aunque en tiempo añadido, Henderson estrelló un gran remate de media distancia en el travesaño, al final fue empate a dos entre Liverpool y Fulham.