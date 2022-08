¡Jürgen Klopp y un aviso para Luis Díaz! Le exige más en la cancha

Arrancó la Premier League con el Liverpool y Luis Fernando Díaz Marulanda como protagonistas para abrir la jornada sabatina de la competencia más competitiva. Después de la victoria del Arsenal ante el Crystal Palace, el turno fue para los dirigidos por Jürgen Klopp en su visita al Fulham. Un empate a dos goles en el que ‘Lucho’ empezó como titular disputando 78 minutos.

A los 16 minutos de la primera parte, Luis Fernando Díaz apareció en el marcador para abrir la cuenta en un rebote que le quedó. El guajiro recortó a su marca y definió de gran manera. Sin embargo, el juez de línea anuló el gol por un fuera de lugar previo de Andrew Robertson. Luego a los 38 minutos el guajiro se topó contra el vertical.



Sobre los 78 minutos, dejó su lugar para un ex Fulham como Fábio Carvalho, pero no pudo ser victoria para el Liverpool y todo terminó en empate a dos tantos. Un debut que no esperaban los ‘Reds’ en la Premier League, y Jürgen Klopp destacó que no fue el mejor juego, “Díaz es un gran jugador, un jugador fantástico, hoy tuvo una gran oportunidad. Para los jugadores ofensivos, en un día como este, no es fácil porque el rival defiende masivamente. No jugamos lo suficientemente bien”.



Además, destacó la labor de Luis Díaz, pero también le exige que debe demostrar más en la cancha. “Cuando estuvimos ahí cerca, se puede ver lo bueno que es ‘Lucho’. En el uno a uno, un remate al palo, no sé exactamente, pero pasó cerca. Sí, es un jugador brillante, pero puede jugar mejor que hoy, como todos los sudamericanos”, comentó Jürgen Klopp. Se espera que Luis vuelva a recuperar la regularidad en la Premier League, pues en los últimos encuentros no ha culminado los 90 minutos.