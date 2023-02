Alerta con James Rodríguez: problemas físicos de última hora

James Rodríguez viene haciendo destacables actuaciones en Grecia, donde ha mostrado un buen nivel en el Olympiacos. El colombiano se ha ganado un lugar en la nómina titular, siendo parte del esquema del cuadro griego.

El colombiano era uno de los fijos para el clásico contra Panathinaikos, sin embargo y a última hora, Rodríguez no estará en el crucial partido de Liga.



Así lo comunicó el medio griego To10.GR “El Olympiacos no podrá contar con James Rodríguez en el gran derbi ante el Panathinaikos. Se quedó fuera del partido porque ayer presentó molestias físicas en el último entrenamiento. Quería hacerlo y jugar, pero no pudo terminar la práctica”.



Además, agregaron “La estrella del Olympiacos no se dio por vencida y en consulta con el cuerpo médico, estuvo esta mañana en el polideportivo Rentis para hacerse un último test. Desafortunadamente, tampoco lo logró en esto”.