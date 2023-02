¡Nace una rivalidad! Linda y un derbi que se acerca entre colombianas

Empieza el sueño de Linda Caicedo por España y después de convertirse en una jugadora histórica firmando con el Real Madrid como la primera colombiana en alcanzar la gloria en el equipo merengue. Claro, se habla de Freddy Rincón, Edwin Congo y James Rodríguez, pero la vallecaucana rompió la historia en la rama femenina. Se habla sencillo, pero no es para nada fácil ni para ella, ni para su familia, ni para sus amistades llegar a uno de los mejores clubes del mundo.



Pero, ¿el Real Madrid femenino cuenta con lo mismo que el masculino? Pues acá Linda Caicedo será la referente en un equipo sumamente joven en donde tendrá una competencia en la delantera experimentada dentro de la juventud por experiencias en selecciones como Nahikari García, Athenea del Castillo y Esther González con España.

Linda Caicedo tiene la posibilidad de ser titular en el Real Madrid, algo que tal vez en el Barcelona no tenía, porque en dicho club, con Alexia Putellas ya es muy difícil desbancarla y probablemente, así como las juveniles como Vicky López o hasta Claudia Pina, tendría que ganarse un puesto primero empezando desde el Barcelona B y no en el primer equipo. En el cuadro blanco, jugadora que llegue, lo hará para sumar en los objetivos y esperando dar el golpe al conjunto culé para pelearle de principio a fin en la Liga Española Femenina. Pero claro, tendrá que adaptarse.



En ese plan de adaptación, llegó a un país que así como Colombia, hablan español y donde el idioma no será ningún problema. Además, aterrizó en una nación que tiene a varias compatriotas actuando. Marcela Restrepo en el Logroño, Daniela Caracas en el Espanyol, Manuela Vanegas en la Real Sociedad, Ivonne Chacón y Liced Serna en el Valencia, Mayra Ramírez en el Levante y Gisela Robledo en el Tenerife tendrán que medirse a Linda. Sin embargo, la que dará de qué hablar es sin duda alguna, la rivalidad que ahora surge en suelo ibérico entre Linda Caicedo y Leicy Santos del Real Madrid y Atlético de Madrid respectivamente. Un derbi que se calienta y que quiere explotar.



Linda Caicedo también se verá las caras con amigas de la Selección Colombia, una de ellas que ha estado en los procesos juveniles como Gisela Robledo y con la que compartió en el América de Cali también. Amistades que ahora se convertirán en rivalidades todo por un mismo objetivo: hacer al Real Madrid una escuadra de las grandes en España para hacerle frente al Barcelona.



Cuando Linda Caicedo debutó en el América de Cali en junio de 2019 a sus 14 años no logró enfrentar a Leicy Santos. La exjugadora de Santa Fe salió en busca de la gloria en el Atlético de Madrid y ahora, cuatro años después, tendrá la oportunidad de medirse a Linda por primera vez en la historia, y de qué manera, una jugando en el Real Madrid y otra en el rival de patio. Un derbi que se ve hermoso ahora al igual que ese espectáculo entre el equipo blanco y el Granadilla Tenerife entre amigas con Linda, Leicy y Gisela Robledo.



Con la llegada de Linda Caicedo, estos partidos entre colombianas están a la vuelta de la esquina. De hecho, el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid de Leicy Santos que será el primer derbi para Linda será el 12 de marzo en condición de visita, aunque Leicy por el momento está lesionada. Por su parte, contra el Granadilla Tenerife de Gisela Robledo, será el 18 de dicho mes cuando Caicedo tendría su primer partido en casa.