Es la estrella: salario y lujos esperan a Linda Caicedo en Real Madrid

No hubo presentación en el Santiago Bernabéu pero no hizo falta: Linda Caicedo se enfundó la camiseta de Real Madrid y eso es un antes y un después en la vida suya y la de su familia.

Sus desafíos deportivos son claros: su nuevo equipo la ve como la punta de lanza de un proyecto que busca la lucha desigual que tiene en España con el FC Barcelona y en Europa con Olympique Lyon y Chelsea, principales potencias. Es mucha presión y ella lo sabe.



Pero para aliviarla, el club ha dispuesto una serie de comodidades que esperan quitarle preocupaciones a la que consideran el diamante de la temporada.

Para empezar, Linda viviría muy cerca del complejo de entrenamiento de Valdebebas, donde tienen residencia varias estrellas el equipo masculino. Además, como todas las jugadoras del primer equipo de fútbol femenino, tendrá su lujosa camioneta BMW, marca patrocinadora del equipo. Así se paseó ya en ella previo a su presentación oficial:

¿Salario galáctico?



Teniendo en cuenta que es una de las grandes adquisiciones de club, es poco probable que su salario sea el mínimo requerido por la LIGA F, que está alrededor de los 17.000 euros por temporada (87 millones de pesos colombianos).



Medios locales aseguran que el salario promedio para las jugadoras del equipo merengue puede estar entre los 30.000€ (154 millones de pesos) hasta los 130.000€ (666 millones), pero no descartan que los ingresos de Linda estén incluso un por encima.



Se especula además que su cláusula de rescisión alcance los 20 millones de euros, muy por encima de varias de sus nuevas compañeras.



En el contrato se especifica además que por derechos de imagen, los ingresos se repartirían en partes iguales (50%-50%) entre la jugadora y la institución, lo que será sin duda muy rentable para ella.



Atrás quedaron todos los esfuerzos, el título con América de Cali en 2019 y después su llegada al Cali, para repetir como campeona en 2021, el esfuerzo mezclado con mérito de haber sido subcampeona mundial Sub-17, haber sido pieza clave de su equipo en el Mundial Sub-20 y ser ahora la gran ilusión de Colombia en el Mundial de mayores de julio 2023.



Caicedo ganó el Balón de Plata y el Botín de Bronce, fue finalista de Copa América y mejor jugadora del torneo y la IFFHS la destacó como la mejor jugadora Sub 20 del mundo en 2022. ¡Cómo no se va a dar una vida de estrella!