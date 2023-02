Bermúdez reaccionó al posible fichaje de Linda: 'No ha ganado nada'

El periodista Jorge 'Patrón' Bermúdez se refirió al bombazo de Linda Caicedo, quien ficharía esta misma semana por el equipo femenino del Real Madrid. Recordó que la joya colombiana fue pretendida por clubes como Barcelona, Chelsea y Arsenal y que al final decidió apostar por las merengues, que apenas completan su tercera temporada.

"Va a jugar en el mejor club del mundo, ¿o hay otro? Conocemos la historia del club en el fútbol masculino, pero en el femenino Real Madrid tiene un subcampeonato, ha sido el mayor éxito, no ha ganado la Liga", recalcó Bermúdez sobre el equipo blanco que nació en 2020.



"Tiene retos enorme Linda Caicedo. Llega a un equipo con mucho nombre y con la mejor marca del mundo, donde va a ser mediática, pero llega a un equipo que no ha ganado nada. Primero debe consolidarse, mostrar su categoría y la calidad que tiene y le sobra. Tiene que ayudar a su equipo a arrebatarle al Barca el dominio", agregó.



El periodista recordó que en la pasada Champions League el Real Madrid no avanzó de fase de grupos y que al tratarse de un proyecto nuevo, Linda tendrá grandes retos para conseguir objetivos grupales. Por ejemplo, destronar al Barcelona, que desde 2011/12 ha conquistado siete títulos de Liga.



Bermúdez reconoció el talento de Linda y la animó a brillar con el Real Madrid. "Imagínese el talento de esta chica que todo mundo la quería. En enero ya había estado reunida con los dirigentes. Se ha decantado por Real Madrid", repuntó.



Cabe recordar que Linda Caicedo celebró este miércoles su mayoría de edad y puede ser transferida al fútbol internacional. La jugadora del Deportivo Cali disputó con la selección un torneo amistoso en México y habría puesto rumbo hacia Madrid para ser presentada antes de terminar la semana.