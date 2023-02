Linda Caicedo ya habló en el Real Madrid: 'Tengo muchas expectativas'

De Cali a León, México y de tierras mexicanas después de quedar subcampeona de la Women's Revelations Cup a cumplir el sueño de cualquier futbolista en el mundo. El primero, uno cumplido al jugar en el exterior, pero el segundo, uno que tal vez nunca imaginó: firmar con el Real Madrid.



Sin duda alguna, una noticia completamente ilusionante que estremeció el fútbol europeo cuando se esperaba que Linda Lizeth Caicedo Alegría iba a firmar con el Barcelona o hasta con el Chelsea. De un momento a otro, un cambio de opinión y de representante para la delantera colombiana permitió que los rumores del Real Madrid crecieran y Florentino Pérez se llevó a una joya mundial.

Subcampeona del Mundial Sub-17 en India, Linda Caicedo tuvo un 2022 completamente revolucionado y de esa manera también empezó el 2023 con grandes noticias para el fútbol profesional colombiano femenino al convertirse en la primera jugadora colombiana en llegar a un ambicioso proyecto del Real Madrid que inició en julio de 2020 esperando hacerle pelea al FC Barcelona que lidera en el certamen español.



Linda Caicedo sabe que llegó a un club que por nombre es sin duda alguna uno de los mejores del mundo, pero que a nivel femenino apenas está construyendo su historia en busca de su primer título que podría conseguir con Linda ya en el plantel. Un fichaje que despierta dudas sobre la elección de la colombiana que tenía todo listo para firmar con el Barcelona, pero ella misma se encargó de esclarecer cuando fue oficialmente presentada en el Estadio Alfonso Di Stefano.

En una pequeña entrevista con el canal Real Madrid TV, Linda Caicedo relató cómo se llevó a cabo su firma con el club blanco por encima del Barcelona, Chelsea o la NWSL de los Estados Unidos, "siempre fue muy lindo poder hablar con todos ellos, la idea que tenían, el proyecto, las jugadoras que tienen y todo lo que quieren lograr. Entonces que me tengan en cuenta fue de mucha alegría y de mucho orgullo”.



Pero en la conversación, también dialogó sobre los retos y objetivos que se pone para esta aventura en el Real Madrid, "tengo mucha ilusión de estar acá en un club tan grande como lo es el Real Madrid y con muchas expectativas de hacer las cosas bien (...) Siempre fue mi sueño poder salir al exterior y hoy por hoy estar acá en el Real Madrid es algo increíble, que no tiene nombre y espero poner orgullosa a mi familia”.



Por último, referenció lo que es llegar a un club como el Real Madrid, tan histórico y tan reconocido a nivel mundial, "es un equipo ganador, lo ha ganado todo. Estar aquí te hace grande, crecer mucho. Con mi talento siento que me van a ayudar mucho en ese crecimiento. Vengo a aprender un nuevo juego y que ellas me tengan en cuenta y vean mi potencial como algo positivo”. "Espero poder adaptarme al juego que tienen, a la idea y poder hacer cosas importantes con el club. Quiero quedarme aquí, hacer cosas grandes, respetar el club (...) Será increíble estar acá y poder aprender”, agregó sobre la adaptación.