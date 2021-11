La sacó barata: ínfima sanción a James por irrespetar a un árbitro

Lo que parecía una sanción que pudo haberlo dejado varias semanas fuera de los terrenos de juego, terminó en prácticamente nada. James Rodríguez podrá jugar muy pronto con Al-Rayyan.



El colombiano suma un mes sin disputar partido alguno en la Liga de Catar debido a que fue expulsado (roja directa) por irrespetar a un árbitro en pleno partido.

La situación ocurrió el pasado 30 de octubre. Aquel día, Al-Rayyan jugaba en casa de Al-Arabi y perdía por 2-1. En la recta final del compromiso, en tiempo añadido, Aaron Boupendza se llevó por delante al creativo cafetero en una infracción groserísima.



El juez central increíblemente no expulsó al infractor, lo cual provocó la furibunda ira del ex-Everton. Explotó, le gritó de todo al juez, lo manoteó y él terminó viendo la cartulina roja, no sin antes irse aplaudiendo al referí.



Pues bien, mientras James viajó a territorio sudamericano para encarar la jornada de Eliminatorias con Colombia, su situación en Catar fue todo un revuelo. Incluso se especuló con una dura sanción de parte de la liga, varios hablaban de una buena cantidad de semanas fuera.

​

Pero no podían estar más alejados de la realidad...



En el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet confirmó que al cucuteño de 30 años tan solo le dieron dos fechas de sanción. Una sorpresa completa.



Con ello, la buena noticia es que podrá jugar en breve. El pasado 3 de noviembre, derrota 0-2 con Al-Gharafa, cumplió con la primera fecha y el próximo 20 de diciembre, frente al Qatar SC, completará se ‘deuda’.



Así pues, Rodríguez Rubio reaparecería con Al-Rayyan en navidad. Para el 26 de diciembre, al estilo ‘Boxing Day’ en Inglaterra, está programada la jornada 11 del torneo catarí. El juego será en casa del Al-Shamal y James podría estar sin ningún problema.