¿Mina alcanza a jugar el clásico contra Liverpool? Benítez se sincera

Este miércoles se disputa un duelo sumamente llamativo en la Premier League. El Everton de Yerry Mina disputará una nueva edición del clásido de Merseyside frente al todopoderoso Liverpool.



Justamente el colombiano fue noticia en territorio británico, luego de la conferencia de prensa de Rafa Benítez previo al encuentro.

Respecto al estado de médico de la nómina, el español dio pésimas noticias: “tenemos en este momento tres jugadores lesionados: Davies, Yerry Mina y Calvert-Lewin”. Sobre la situación del zaguero colombiano, tan solo se limitó a decir que “no está disponible”



Ahora bien, la buena noticia es que ya está entrenando a la par del primer grupo, aunque “necesita más tiempo para ponerse a punto”, y en dicho sentido se espera que reaparezca pronto.



Benítez aseguró que la mala racha del equipo en la Premier se debe en gran parte a las lesiones de Mina y otros jugadores que él mismo considera claves en su esquema. Aclaró además que se siente tranquilo porque, según su parecer, los aficionados entienden dicha situación.



“Tenemos un mejor panorama en cuanto al número de lesionados, pero todavía algunos jugadores clave no están disponibles... esto no nos ha permitido jugar al nivel en el que veníamos haciéndolo a principio de temporada”, complementó.



Así las cosas, Mina completará dos meses sin partido alguno. Recordemos que su más reciente actuación se dio el 2 de octubre en el empate a uno de su equipo con Manchester United. Después de ello, el zaguero de 27 años jugó la triple fecha de Eliminatorias con Colombia y desde aquel entonces tiene problemas físicos.