¿No que no servía? Extrañan a James en Everton ad portas del clásico

James Rodríguez no deja en paz a Everton. ¿O es al revés? El colombiano, hoy en Al-Rayyan de Catar, después de una salida triste para todos, es tema de conversación, más ad portas de un clásico contra Liverpool.

Este miércoles, a las 3:15 p.m. hora colombiana, el equipo de Rafa Benítez tiene uno de esos retos que son condena o resurrección, probablemente más lo primero que lo segunda a la luz de los últimos resultados del dueño de casa e Goodison Park.



EL duelo, que otra vez se perderá Yerry Mina por lesión, es crítico para un equipo que suma 6 derrotas en la Premier, que apenas logró 4 victorias en sus 13 juegos y que, desde la posición 14 de la tabla, se siente más cerca de la zona de descenso (a 5 unidades) que del protagonismo (está a 16 puntos del líder Chelsea y a 9 de zona de clasificación europea).



Sí, Benítez alega que ha tenido muchos y muy serios problemas de lesiones, que no pudo tener siquiera a su goleador Calvert-Lewin en óptimas condiciones desde que asumió, que no hubo margen en el último mercado de fichajes... para todo tiene excusa.



Por eso la prensa británica extraña el talento de James, a quien le venían al dedo los compromisos más exigentes, como es el caso de los clásicos.



Con el colombiano en cancha, Everton ganó 0-2 un derbi y empató 2-2 el otro, con gol del zurdo en el primero y asistencia en el segundo. ¿Cómo no lo van a extrañar?



"El Everton ciertamente se beneficiaría de un James Rodríguez en forma en este momento, ya que están sufriendo desesperadamente en el ataque", aseguró el Liverpool Echo, en una nota amplia sobre las declaraciones de Jackson Martínez, quien calificó a su excompañero como "una estrella".



La realidad de los 'toffees' no admite discusión: "El equipo llega al derbi de Merseyside del miércoles sin una victoria en siete juegos y solo un gol anotado en sus partidos de noviembre", destaca el medio.



El momento de tomar decisiones llegó para Benítez y para el propio James: a comienzos de la temporada, el primero despreció el talento y le puso la cruz al jugador más costoso de la plantilla sin contemplar lo que podría aportar, y el segundo, consciente de que no jugaría y necesitaba minutos pensando en Selección Colombia, se fue a la lejana Liga de Catar. Somos el resultado de nuestras decisiones... y a veces, ya ni llorar es bueno.