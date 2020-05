Primera voz oficial: ¿Inter Miami está interesado en James Rodríguez?

Inter Miami es el equipo de David Beckham y que quiere causar sensación en su estreno en la MLS. En esa tarea, el club podría fichar a una gran figura, un ‘jugador franquicia’, como se acostumbra en el deporte estadounidense. Y uno de los candidatos a convertirse en la primera estrella es James Rodríguez.



El rumor que vincula al colombiano con el equipo de Beckham ha ido creciendo a medida que James ha sido rechazado por Zinedine Zidane y ha perdido continuidad en Real Madrid. Además, la MLS se ha convertido en un atractivo destino por la comodidad del país y por los buenos salarios que pagan.



Sin embargo, todo dejó de ser rumor y esta vez salió la primera voz oficial para hablar del tema James. Paul McDonough, director deportivo del Inter Miami, explicó lo que quieren para el club y las probabilidades de fichar a James.



“Voy a ser muy honesto y sincero con ustedes. Todavía tengo la intención que tenía antes de la pandemia, de contratar jugadores importantes, uno de ellos en un 'jugador franquicia'. Muchos jugadores quieren venir, lo que es genial, pero creo que es más que solo conseguir jugadores de grandes nombres, tienen que venir por la razón correcta”, dijo el director deportivo.



“Cuando llego a un club, no siempre pienso en jugadores a un año, sino a 3 o 4 años. Así que no quiero vincular al club con un jugador de clase mundial y que no podamos visualizar su contrato a 3 o 4 años. Me gusta el modelo que tuvimos en Atlanta United, no quiere decir que no vaya por un 'jugador franquicia' de alto nivel y que sea una estrella mundial. Pero en lo económico hay que tener sentido, las motivaciones deben ser las correctas, tiene que venir a ser un líder. Hemos escuchado de tantos jugadores, pero todo se 'rompe' en la valoración. No podemos ser los que mejor paguen y esos jugadores pueden obtener en cualquier parte del mundo y tienen que venir aquí por la razón correcta”, insistió, dejando pistas sobre lo que busca el club y que jugadores como James podrían ser costosos en estos momentos.



* (Ver desde el minuto 8:34)