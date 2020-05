El partido amistoso que dañó la llegada de James al Atlético, ¿ahora?

James Rodríguez sigue siendo tema de rumores de fichajes en el mundo, pues no se quedaría en el Real Madrid, club que tiene la última oportunidad para sacarle provecho a su venta. Atlético de Madrid, ahora, es uno de los que volvió a sonar en el radar.



Recordemos que a inicio de año, el club colchonero tenía todo listo y solamente faltaba la firma para que se llegar al acuerdo del traspaso del colombiano al equipo dirigido por el ‘Cholo' Simeone. Sin embargo, no se dio. Ahora, se reveló la razón, que podría incluso frenar un posible interés actual.

En ‘Marca' de España revelaron que el juego amistoso de inicio de año entre el Atlético y Real Madrid dejó una fuerte postura de Florentino Pérez, quien decidió ‘mandar a volar' las negociaciones con los colchoneros.



El partido quedó por 7-3 a favor del Atlético, tema que no encajó bien en la dirigencia y que llevó a esta decisión. Días después, los directivos del cuadro colchonero confirmaban que había ‘otras prioridades' en el caso de James, por lo que no llegaría al club.



“Aquel 3-7 en Nueva Jersey en el que los de Simeone pasaron por encima del equipo de Zidane hicieron que el presidente madridista deshiciera un acuerdo al que sólo le faltaba la firma. Estaba tan cerca de producirse el cambio de equipo que Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo se desplazaron a Estados Unidos para terminar de concretar una adquisición que la goleada dejó sin efecto. Los máximos dirigentes rojiblancos se volvieron al día siguiente a España sabiendo que la llegada de James, con la que Simeone estaba encantado al ser la guinda al nuevo proyecto, había saltado por los aires", dice el diario español.



Ahora, el mismo medio deportivo menciona que este desacuerdo sigue vigente y que no habría una posible llegada de James al cuadro colchonero, que no plantea su compra. Por otro lado, sí se podría dar una de las jugadas de Jorge Mendes, representante, que buscaría llevarlo al club gratis en 2021, cuando termine contrato con el club blanco.