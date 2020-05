¿Una nueva jugada maestra de Mendes con James? Así seguiría en Madrid

En el reino de la especulación que es el futuro de James Rodríguez, se abre una nueva opción: seguir en Madrid, donde vive feliz, pero con un poco más de protagonismo.

¿Cómo es eso? ¿Se va Zinedine Zidane del Real Madrid? Pues no. Sería la única opción pero no, el equipo 'merengue' no cambiará de mando y al francés tampoco le interesará darle al colombiano el rol que él espera.



Pero sí se baraja una opción de que el colombiano se quede en Madrid, aunque no en el Real. El rumor parte de algunos portales de Internet y, aunque no llega aun a los grandes medios de España, lo relaciona, una vez más, con el Atlético de Madrid.



Se dice que el jugador podría fichar por el rival de patio mediante dos alternativa que estaría barajando el inquieto agente Jorge Mendes: una oferta del equipo 'colchonero' por 25 millones de euros, o una estrategia de paciencia del jugador para aguantar un año más siendo suplente en la casa blanca para salir libre en 2021, cuando vence su contrato.



La primera opción sería una rebaja impensable hasta hace unas semanas para Florentino Pérez, presidente del Madrid, quien no atiende ofertas por menos de 40 millones de euros desde 2019. Sin embargo ahora, con al crisis que se avecina producto de la pandemia del coronavirus covid-19, podría verse forzado a analizarlo.



Para el Atlético, que hace casi un año se habría planteado pagar hasta 50 millones de euros por el zurdo, sería un negocio soñado. La duda, en todo caso es otra: si ya se acogió a un ERTE (medida de emergencia económica) y acordó rebajas salariales con sus jugadores alegando falta de liquidez, ¿cómo podrá pagar 25 millones por una transferencia ahora? Podría entrar Mendes con un préstamo de última hora, como el que le hizo al Atlético cuando transfirió a Falcao al Mónaco, pero también para él son días difíciles para invertir esas cantidades... No parece un tema sencillo.



La segunda opción, aguantar y salir libre, parecería un poco más viable en términos económicos para todos: Atlético se ahorraría un dinero muy importante, contaría con el jugador en una temporada 2021/2022 que se antoja menos compleja que la actual y se fortalecería de regreso a la Champions, pues es evidente que en esta cesión está casi fuera de la competencia. Ganaría también el jugador, y de rebote su agente, pues se embolsarían ellos la prima del fichaje, que sería a costo cero.



Hay que decir que sería también un riesgo pues en un año puede cambiar todo el panorama, James estaría bordeando los 30 años y el mercado sería muy restringido.



Por ahora, como es costumbre, todo hace parte del juego de la especulación. La única certeza es que Real Madrid vuelve a entrenamientos el 11 de mayo y que James, como ya es tradición, necesita salir 'en la pole' si quiere lograr el milagro de atrapar la atención de Zidane. Es su realidad desde hace meses. Lo demás está por verse.